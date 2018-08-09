Россиянкам предложили цветные каучуковые сумки

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил в России новую версию своей знаковой сумки Sicily. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 августа.

Сумка впервые выполнена из полупрозрачного каучука в розовом, сиреневом, зеленом, красном, сером, черном и других цветах. Сумка отделана декоративной строчкой. Она снабжена двумя короткими ручками и съемным плечевым ремнем из текстиля с кожаными деталями, подходящим по цвету к оттенку сумки. На клапане сумки размещена золотистая металлическая застежка-прямоугольник с логотипом.

Модель представлена в московских бутиках модного дома Dolce & Gabbana в Третьяковском проезде, Барвиха Luxury Village и на Кутузовском проспекте по цене 69 950 рублей.

В июле 2018 года модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию обуви и аксессуаров под названием «Матрешка» для российских бутиков марки. В коллекцию вошли лаковые расписные туфли, замшевые туфли и сумку в форме сердца с вышивкой. Каблуки туфель выполнены в виде матрешек, расписанных яркими цветами по черному фону. На сумке, украшенной кисточками, изображены матрешки на фоне собора Василия Блаженного. При изготовлении всех предметов эксклюзивной коллекции использовалась ручная работа.