Ещё
Как носить велосипедки в городе, если вы не Ким Кардашьян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как носить велосипедки в городе, если вы не Ким Кардашьян 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модная любовь к велосипедкам вызывает недоумение у многих, но пытаться ее оспорить уже бесполезно — остается просто принять как факт. И возможно, даже полюбить, потому что велосипедки — вещь действительно довольно удобная. В них легко вести активный образ жизни, поскольку они изначально и были предназначены для занятий спортом и лишь в 2018-м вдруг превратились в вещь по-настоящему актуальную, вписанную в модный контекст. Скажем спасибо за это, конечно, Канье Уэсту: в коллекциях Yeezy подобные вещи были с первого сезона. А еще — Вирджилу Абло, которого в работе над SS-2018 вдохновлял образ принцессы Дианы. И в частности, папарацци-снимок принцессы Дианы, идущей в спортзал.
Почему же к велосипедкам многие относятся так подозрительно? Вероятно, из-за того, что они стоят где-то на границе между бельем и спортивной одеждой — слишком обтягивающие, слишком акцентирующие внимание на изгибах фигуры. А к этому готовы не все — не каждая разделяет вкусы Ким Кардашьян. Но носить и полюбить велосипедки вы сможете все равно, даже если по природе скромны и тихи.
Вариант номер один — носить их с плечистым длинным пиджаком, подчеркнув талию ремнем. Вариант номер два — в паре с длинной футболкой. Вариант третий — добавить к велосипедкам чуть удлиненную рубашку или блузу. Расставить акценты, определив настроение образа, помогут аксессуары. Выглядеть можно и спортивно, и брутально, и даже романтично — все зависит от обуви, сумок и украшений.
Harper’s Bazaar: последние новости
Не клетка и не полоска: 10 цветных брючных костюмов Розовое платье в цветочек для делового ужина: Мелания Трамп на бизнес-встрече Замяли: 6 мятых украшений для модного образа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
Почему сводит ногу по ночам79
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили5
Регина Тодоренко больше не скрывает беременность
Самые ужасные невесты «Давай поженимся»6
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
08:06
Звезды из глубинки, которые покорили Москву
Звёзды
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение