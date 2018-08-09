Как носить велосипедки в городе, если вы не Ким Кардашьян

Модная любовь к велосипедкам вызывает недоумение у многих, но пытаться ее оспорить уже бесполезно — остается просто принять как факт. И возможно, даже полюбить, потому что велосипедки — вещь действительно довольно удобная. В них легко вести активный образ жизни, поскольку они изначально и были предназначены для занятий спортом и лишь в 2018-м вдруг превратились в вещь по-настоящему актуальную, вписанную в модный контекст. Скажем спасибо за это, конечно, Канье Уэсту: в коллекциях Yeezy подобные вещи были с первого сезона. А еще — Вирджилу Абло, которого в работе над SS-2018 вдохновлял образ принцессы Дианы. И в частности, папарацци-снимок принцессы Дианы, идущей в спортзал.

Почему же к велосипедкам многие относятся так подозрительно? Вероятно, из-за того, что они стоят где-то на границе между бельем и спортивной одеждой — слишком обтягивающие, слишком акцентирующие внимание на изгибах фигуры. А к этому готовы не все — не каждая разделяет вкусы Ким Кардашьян . Но носить и полюбить велосипедки вы сможете все равно, даже если по природе скромны и тихи.

Вариант номер один — носить их с плечистым длинным пиджаком, подчеркнув талию ремнем. Вариант номер два — в паре с длинной футболкой. Вариант третий — добавить к велосипедкам чуть удлиненную рубашку или блузу. Расставить акценты, определив настроение образа, помогут аксессуары. Выглядеть можно и спортивно, и брутально, и даже романтично — все зависит от обуви, сумок и украшений.