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Выбираем идеальное нижнее белье из новых коллекций брендов
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Выбираем идеальное нижнее белье из новых коллекций брендов 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Agent Provocateur
Если вы действительно хотите почувствовать себя особенной и всемогущий, то комплект черного белья с кружевом Demi от Agent Provocateur — то, что доктор прописал. Говорим честно — уровень самооценки в таком возрастает в несколько раз.
Etam
Девушкам с тонкой душевной организацией может понравиться этот нежно-розовый комплект Etam из тонкого кружева. В таком хочется гулять под дождем, слушать песни Amy Shark и кушать сладкую вату — идеально для последнего месяца лета.
Wolford
Когда думаешь об утягивающем белье, в голову приходят ужасные панталоны бабушки, которые точно нельзя никому показывать. Но эту теорию вдребезги разбивает коллекция боди Wolford. Бренд предлагает черное боди из тюля с кружевом, обеспечивающее легкую коррекцию фигуры. Боди имеет незаметные швы, поэтому вы спокойно можете носите его с самыми обятгаивающими на свете платьями.
Pink, Victoria's Secret
Линейка Wear Everywhere создана для активных и занятых жительниц большого города — если каждый день хочется комфорта, это вовсе не означает, что вы должны выбирать между красотой и удобством. Нижнее белье на каждый день может выглядеть очень даже привлекательно: выбирайте модели с цветочным узором или ярких цветов. А поклонников минимализма порадует линейка базовых оттенков.
Sloggi
Знаете это чувство, когда после долго дня вы заваливаетесь домой и первым делом снимаете с себя бюстгальтер? Так вот, забыть об этом чувстве можно в нижнем белье Sloggi. Бренд славится тем, что создает нижнее белье, которое практически не ощущается на теле (проверено на себе). А новый кампейн им придумали в лондонском креативном агенстве Dazed, которое выпускает популярный журнал Dazed & Confused (смотрите заставку к материалу) — и удобно, и очень красиво!
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