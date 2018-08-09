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Этот бренд очков обожают Бейонсе, Меган Маркл и Белла Хадид!
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Этот бренд очков обожают Бейонсе, Меган Маркл и Белла Хадид! 

Peopletalk 28 минут назад
Фото: Peopletalk
Солнцезащитные очки нужны круглый год. И если летом — это яркие цвета и необычные оправы, то зимой — классика. И то, и другое есть у любимого бренда Бейонсе (36), Меган Маркл (37) и Беллы Хадид (21) Illesteva: узкие, широкие, авиаторы, кошачьи глаза и многое другое.
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Правда, цены у них не самые демократичные (зато какое качество!) — от $150 и выше. А в нью-йоркском бутике Illesteva сейчас total sale. Следи за их сайтом — уверены, там тоже совсем скоро начнется распродажа.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/etot-brend-ochkov-obozhayut-bejonse-megan-markl-i-bella-hadid/
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