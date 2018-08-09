Утром — на работу, вечером — на свидание: сумка-трансформер Chanel 31 на все случаи жизни

С сентября в продаже наконец появится сумка Chanel 31, представленная публике на показе осенне-зимней коллекции этого года. Ее название связано с номером квартиры, в которой когда-то жила Коко Шанель . Также здесь кроется отсылка к выражению se mettre sur son 31, что с французского переводится как «одетый с иголочки».

Chanel 31 можно будет носить не только через плечо или за круглую ручку, но и как клатч.

Модель будет представлена в нескольких цветовых вариациях, также линейка подразумевает несколько вариантов размеров — начиная совсем миниатюрным и заканчивая объемным форматом тоут.