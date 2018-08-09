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Утром — на работу, вечером — на свидание: сумка-трансформер Chanel 31 на все случаи жизни
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Утром — на работу, вечером — на свидание: сумка-трансформер Chanel 31 на все случаи жизни 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
С сентября в продаже наконец появится сумка Chanel 31, представленная публике на показе осенне-зимней коллекции этого года. Ее название связано с номером квартиры, в которой когда-то жила Коко Шанель. Также здесь кроется отсылка к выражению se mettre sur son 31, что с французского переводится как «одетый с иголочки».
Chanel 31 можно будет носить не только через плечо или за круглую ручку, но и как клатч.
Модель будет представлена в нескольких цветовых вариациях, также линейка подразумевает несколько вариантов размеров — начиная совсем миниатюрным и заканчивая объемным форматом тоут.
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