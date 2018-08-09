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Кэндис Свейнпол похудела после критики своей фигуры
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Кэндис Свейнпол похудела после критики своей фигуры 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В середине июля Кэндис Свейнпол подверглась обвинениям в том, что совсем запустила себя после рождения второго ребенка. Причиной стали снимки папарацци, которые подловили ангела Victoria's Secret на пляже через две недели после родов. Бодишеймеры набросились на модель из-за того, что она не стала прятать живот под закрытым купальником, и посоветовали бедняжке не выходить из дома, пока ее тело снова не станет отвечать стандартам красоты.
«Ребята, я всего 12 дней назад родила сына, — попыталась защититься Кэндис. — Сами посмотрите на себя в зеркало, прежде чем писать гадости другим. Я не стесняюсь показывать свой живот, потому что горжусь, что 9 месяцев вынашивала сына. Я что, все время должна демонстрировать пресс только потому, что я модель?! Будьте добры, оставьте меня в покое и позвольте наслаждаться каникулами на пляже».
И вот в начале августа Кэндис снова попала в объективы папарацци на пляже в Бразилии. И на этот раз картинка изменилась: модель снова выглядит так же, как и на подиуме, когда представляет новую коллекцию белья Victoria's Secret. Вот только очень надеемся, что мама двоих детей не стала истязать себя диетой и спортом исключительно из-за агрессивной критики, уж очень быстро она вернула былую форму.
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