Что такое стиль тедди-герлз?

Тедди-гелз — женская версия стиля тедди-бой (от англ. Teddy — сокращенного имени британского короля Эдварда VII), появившегося на окраинах Лондона в конце 40-х годов XX века.

Эта молодежная субкультура объединила хулиганов, желающих выделяться из толпы, и подростков из рабочих кварталов, пытающихся всеми силами подражать золотой молодежи. Следование моде требовало больших денег, поэтому иногда тедди-бойз шли на преступления, а потом на награбленные деньги заказывали индивидуальный пошив одежды у портных с Сивил-Роу. Примером для уличных модников были британские аристократы, которые носили классический эдвардианский костюм: узкие брюки, зауженный длинный пиджак, остроносые ботинки. Копирование стиля, который был популярен при короле Эдваре VII, и дало название субкультуре.

Благодаря субкультуре в повседневный гардероб модников вошли аккуратные набриолиненные волосы и укладки в стиле «утиный зад», узкие галстуки с виндзорским узлом, удлиненные драповые пиджаки с бархатными воротниками, жилетки, зауженные брюки с подкатами, разноцветные носки, оксфорды и высокие замшевые ботинки на полиуретановой подошве.

Неформальное движение вызвало преследование со стороны властей, что только подогрело интерес общественности (как было и со стилягами в СССР). Стиль обрел бешеную популярность в середине ХХ века. Сам Элвис Пресли добавил в свой образ атрибуты из гардероба уличных щеголей, чем популяризировал тедди-боев по всему миру.

Подружки тедди-боев предпочитали яркий макияж, прическу конский хвост или длинную косу, заменяли брюки юбками-карандашами или расклешенными юбками-хоббл. Узнаваемыми деталями образа тедди-герлз стали шляпы-канотье, эспадрильи, клатчи и миниатюрные броши. Элементы стиля тедди-герлз присутствовали в модных коллекциях 60-х, 70-х, 90-х годов. Не забыты они и сегодня.

Тедди-герлз из 60-х Современная интерпретация стиля

Тедди-бойз из 60-х Образ от Bottega Veneta осень-зима 2010–2011

Эти советы вам пригодятся, если вы выбираете тедди-герлз:

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