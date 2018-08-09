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Стал известен покупатель самого дорогого бриллианта России
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Стал известен покупатель самого дорогого бриллианта России 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Швейцарская компания Mouawad Group приобрела с торгов «Династию» —самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Это центральный камень одноименной коллекции, он обладает массой 51,38 карата и имеет 57 граней.
«Общая выручка от продажи коллекции составила около $10 млн, что соответствует нашим изначальным оценкам. Мы будем продолжать эту работу и представлять рынку новые коллекции бриллиантов и в будущем», — приводятся слова директора Сергея Иванова на сайте компании «Алроса», добывшей камень.
Коллекция «Династия» состояла из пяти бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат. На ее создание ушло полтора года.
одного алмаза весом 179 карат. На ее создание ушло полтора года.
Ранее News.ru писал о том, что в России представили детектор подлинности бриллиантов.
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