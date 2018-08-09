Образ дня: модная и счастливая Хейли Болдуин гуляет по Нью-Йорку с Джастином Бибером в его рубашке

Папарацци в последние недели по пятам следуют за Джастином Бибером и Хейли Болдуин. 8 августа пару поймали по пути в салон красоты, куда они шли для обновления прически артиста. Для этого выхода модель надела короткий топ, джинсы с завышенной талией, а сверху дополнила образ объемной клетчатой рубашкой Джастина. Волосы Хейли собрала в пучок. А вот артист без стеснения разгуливал по улице в белых тапках на черные носки.

Пока Бибера стригли, Болдуин от него не отходила ни на шаг. Пара о чем-то разговорила и много смеялась.

На этот раз Джастин не стал менять имидж. Он подстриг концы и уложил волосы назад.

На выходе из салона влюбленных поджидали папарацци и фотографы. Джастин с натянутой улыбкой продемонстрировал свой обновленный образ. А вот Хейли улыбалась вполне искренне. Видимо, она по-настоящему счастлива рядом с Бибером, независимо ни от каких обстоятельств.

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Фото:Global Look Press, East News