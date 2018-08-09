Среднестатистическое лицо моды: как выглядит типичная модель обложки Vogue в разных странах

Мода представляет собой огромную индустрию потребления, которая зарабатывает 3 миллиарда долларов в год по всему миру. Хотя эта сумма не должна быть сюрпризом, если принять во внимание, насколько значительную роль мода играет в нашей жизни каждый день.

Мода — это не только красивая одежда. Она обладает силой отражать разные культуры и инициировать социальные перемены.

Именно эти доводы стали отправным пунктом для исследования «Лица моды», в рамках которого были рассмотрены последние 25 лет модной индустрии в разных странах. Исследователи использовали метод триангуляции Делоне, чтобы составить среднестатистическое лицо из извлеченных лицевых черт моделей на обложках Vogue семи разных столиц моды. И обнаружили нечто интересное.

Источник: My Voucher Codes

Научный журнал «Теория моды» (Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture) определяет моду как культурное построение сформировавшейся личности. Это означает, что мода появляется тогда, когда большая часть общества на какой-то период времени сходится во взглядах на стиль, эстетику и культуру. Именно большой социальный охват и четко обозначенный временной период делают моду настолько эффективным маркером времени.

Россия

Российский Vogue был впервые выпущен в 1998 году. Хотя Москва пока не стоит в одном ряду с такими модными гигантами, как Париж и Милан, за последние несколько десятилетий город доказал, что дает возможность развиться небольшим и нишевым брендам. На обложке ведущего модного журнала в России с аудиторией 633 тысячи человек появлялись как российские, так и международные модели — Наталья Водянова Анна Вьялицына , Наталья Полевщикова, Александра Пивоварова.

Франция

Джемма Уорд. Парижский Vogue появился в 1920 году и с годами стал мощным центром влияния модной фотографии и журналистики. Журнал посвящен французской индивидуальности, он рассказывает жителям Парижа о модных домах и трендах вне зависимости от того, годны они для ношения или нет. На обложках журнала появляются такие французские иконы, как актриса Катрин Денев и модели Дарья Вербова, Кейт Мосс

Япония

Японский Vogue, который часто называют Vogue Nippon, появился в 1999 году и стал самым влиятельным модным журналом в стране. Помимо модных трендов, журнал рассказывает читателям о социальных и культурных явлениях. На обложке журнала появлялись в основном международные модели — Анджела Линдвалл, Элиз Кромбе, Фрея Беха Эриксен . Из японцев обложку украшала номинантка на «Оскар» Ринко Кикути и модель и актриса Рила Фукусима.

Бразилия

Бразильская версия Vogue появилась в 1975 году, хотя модная индустрия в стране начала развиваться только в последние десять лет. Благодаря модной неделе в Сан-Паулу и шоу Fashion Rio мода стала средством культурного самовыражения бразильцев. На обложке журнала появляются в основном бразильские модели — Жизель Бундхен (21 раз), Фернанда Таварес, Адриана Лима и Изабели Фонтана.

Великобритания

Британский Vogue был запущен в 1916 году и стал первой международной версией журнала. Лондон всегда был одним из центров мировой моды, а Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни и Александр Маккуин — известнейшие на весь мир британские дизайнеры.

Италия

В Италии журнал появился в 1964 году и сегодня является наименее коммерческим, с репутацией самого высокохудожественного из всех международных версий. Итальянские модели не так часто появляются на обложке, хотя Мариякарла Босконо украшала ее несколько раз. Для нескольких изданий обложки выходили с несколькими моделями, а для сентябрьского выпуска 2014 года фотограф Стивен Мейзел снял вместе Кристи Тарлингтон, Карен Элсон, Линду Евангелисту , Коко Роша, Лю Вэнь Лию Кебеде и Кэндис Свейнпол.

Просмотрев все семь портретов, можно заметить, что они не так уж сильно отличаются — даже бразильский и японский.