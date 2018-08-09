Один за всех!

Многие знаменитости уже заглядывают в будущее, и Джессика Альба — не исключение. Недавно актриса была замечена в Нью-Йорке в комбинезоне Sea New York pre-fall. К слову, тренд плавно перетек в осенние коллекции. Аналогии с рабочей униформой, конечно, допускаются, но фокус в этот раз все-таки на элегантности: струящиеся ткани, насыщенные цвета, принты, непременный акцент на талии и даже аллюзии на смокинг.

А еще комбинезон — настоящее спасение ддя тех, кто не любит подолгу раздумывать над сочетанием вещей в образе. Все просто: последуйте примеру Джессики и подберите к нему яркие аксессуары. Успех обеспечен!