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Один за всех!
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Один за всех! 

Grazia 18 минут назад
Фото: Grazia
Многие знаменитости уже заглядывают в будущее, и Джессика Альба — не исключение. Недавно актриса была замечена в Нью-Йорке в комбинезоне Sea New York pre-fall. К слову, тренд плавно перетек в осенние коллекции. Аналогии с рабочей униформой, конечно, допускаются, но фокус в этот раз все-таки на элегантности: струящиеся ткани, насыщенные цвета, принты, непременный акцент на талии и даже аллюзии на смокинг.
А еще комбинезон — настоящее спасение ддя тех, кто не любит подолгу раздумывать над сочетанием вещей в образе. Все просто: последуйте примеру Джессики и подберите к нему яркие аксессуары. Успех обеспечен!
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