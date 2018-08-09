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Меланию Трамп высмеивают за работу в огороде
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Меланию Трамп высмеивают за работу в огороде 

Sunmag 57 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Первая леди США Мелания Трамп снова подверглась критике и насмешкам в соцсетях. На этот раз поводом для возмущения стала фотография, сделанная в огороде Kitchen Garden у Белого дома, где супруга президента занимается садоводством. В руке у Мелании секатор, вот только она вряд ли срезала им хоть травинку! Неестественная поза, рубашка Balmain за 1 300 долларов и кеды из новой коллекции Converse говорят (а скорее — кричат!) о том, что она позирует фотографу.
Попытка скопировать Мишель Обаму, которая любила работы в саду и собирала по этому поводу миллион комплиментов, не удалась и имела совершенно обратный эффект. Пользователи соцсетей превратили фотографию Мелании Трамп в мем, поместив первую леди в ситуации, где она смотрелась бы лучше, чем в огороде Kitchen Garden. Например, в клипе с Майклом Джексоном.
Стоит заметить, что Мелания Трамп уже не в первый раз совершает досадные ошибки в выборе одежды. Она уже прилетала в зону, пострадавшую от затопления, на каблуках и встречалась с детьми эмигрантов в рубашке с надписью на спине «Мне плевать, а вам?».
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