10 важных вещей для осеннего гардероба

До осени уже меньше месяца, а твой гардероб все еще пополняется только летними вещами? Остановись! Очередная маечка вряд ли пригодится тебе в сентябре, а вот уютный кейп или стильное макси-платье вполне. Поэтому WMJ.ru собрал 10 вещей, которые можно и даже нужно купить в предколлекциях!

Стилистика 80-х не оставит нас и осенью, поэтому самое время поискать идеальные куртки как у мамы. В предколлекциях лучше обратить внимание на модели из кожи. Это может быть или косуха, или куртка с воротником-стойкой, но главное условие — лаковый блеск и гипертрофированные плечи.

Еще один привет от ретро — вернувшийся в моду звериный принт. Леопардовое платье— это больше не вульгарно, а модно. Пора привыкать!

Жакет или пальто в мужском стиле, будто бы ты только что вышла с улочки Сэвил Роу. Да-да, это та самая, в центре Лондона, где расположены более сотни отличных мужских ателье. Именно там джентльмены выбирают свои идеальные пиджаки. Тебе этой осенью тоже нужен такой! И обязательно в клетку.

Еще одна клетчатая вещь в твоем осеннем гардеробе… нет, не юбка, а кейп. Это может быть как пальто, так и просто накидка. Носить можно уже августовскими прохладными вечерами. Кейпы неприхотливы и отлично сочетаются с базовыми футболками, денимом и однотонными платьями.

Кстати, о платьях — цветочный принт, печворк и всевозможная этнотематика вновь будут сопровождать нас осенью. Поэтому вполне можно обновить гардероб одним милым летящим платьицем.

Кроме платья, создать легкий, девичий образ тебе поможет юбка плиссе. Выбирай темную, если предпочитаешь классический стиль, или же обрати внимание на нежные оттенки лаванды, пудры и корицы, если хочешь немного поэкспериментировать.

Между прочим, такую юбку можно смело сочетать с грубыми кроссовками пастельного цвета. Нюдовые оттенки в обуви пришли на смену привычному белому. Можешь смело выбирать обувь светло-коричневого, розового, светло-голубого и других цветов. Впрочем, не забывай, что самый модный оттенок осени — терракота. Но пусть он лучше будет на твоих брюках.

А вот аксессуары стоит выбирать исключительно драгоценные! Ты ведь догадалась, что речь идет о серебряном цвете? Поясные сумки, рюкзаки, сэтчелы, ремни, перчатки — этой осенью все покрылось серебром.

WMJ.ruКаким должно быть соотношение трендовых и базовых вещей в гардеробе и почему?

Катя: Часто встречающийся вопрос, точного ответа на который, увы, нет. Ну не занимался пока ни один ученый выведением подобной формулы. Тем не менее есть принципы, которые помогут определить свой личный закон притяжения острых трендов.

Во-первых, формирование гардероба зависит от сферы деятельности его владелицы. Если наша героиня N вертится в индустрии моды, красоты или просто занимается креативной профессией, то вещей «на пике» может быть много. Ее базовый гардероб может состоять из сплошных трендов. Если же она каждый день оперирует такими словами, как «вексель», «лизинг», «франшиза», работает в совершенно далекой от творчества структуре, то упор на тренды ей делать не стоит. Оптимальной может быть 1/10 часть всего гардероба.

А во-вторых, прописывать у себя такие вещи надо грамотно и аккуратно! Возвращаясь к нашей героине N… Где бы девушка ни работала, сколько бы модных фишек ни могла себе позволить, нужно внедрять тренды так, чтобы они гармонично смотрелись с остальными вещами. Если носить сплошные тренды-бренды — не основная задача, то самый безопасный вариант — это обувь и аксессуары. Пусть образ будет из базовых вещей, а яркая брошка, прозрачная сумка или разноцветные туфли станут модным акцентом, добавят «трендовости», сохранив при этом привычный стиль.

WMJ.ru: Назови три, на твой взгляд, самых горячих тренда осени, которые точно подойдут всем, независимо от типа фигуры, роста и возраста?

Тренч, который был, есть и будет бесспорной классикой, базой базовой. Нескучным его сделают мудреные, модные нюансы. Например, цвет, плиссировка, принты в виде настенных граффити, формат оверсайз или материал исполнения. Клетки-клетки-клетки, словно шоколадные конфетки! Да, еще один тренд — клетка. Как Карлсон, каждый год она улетает, но обещает вернуться. И возвращается осенью. Ее и так много последние два сезона, а этой осенью будет еще больше. Видов клетчатых узоров тьма-тьмущая, что делает этот принт универсальным. Каждая может подобрать себе свою модную клетку: шотландскую, вurberry, «Роял Стюарт», гленчек, «гусиная лапка», тартан, виши… Многослойность!Вот уж точно тренд, который при правильном оформлении подойдет всем, независимо от цветотипа, типа фигуры и возраста. Этой осенью можно не бояться выглядеть нелепо, когда «из-под пятницы суббота торчит». Будем дружно обогащаться витамином С и превращаться в капусту, и чем больше «листьев» у этой капусты, тем лучше и интереснее. Тем более что в условиях нашего не всегда ласкового климата такой тренд будет еще и практичным. Катя: Конечно, нет таких универсальных фасонов и оттенков, которые бы всех нас украшали. Как и нет таблетки от всех болезней, плюс бывает индивидуальная непереносимость. Все же можно выделить три модных явления, которые априори будут актуальны осенью, и каждая сможет подобрать что-то для себя:

WMJ: А без чего ты сама не можешь представить свой осенний гардероб?

Катя: Мой осенний гардероб просто не сможет быть без верхней одежды, и не всякой, а именно тренча и объемного кашемирового пальто oversize. В этом сезоне тренч у меня выполнен из лаковой кожи черного цвета. Также я не вижу свой гардероб без водолазок. Осенью они у меня будут цвета драгоценных металлов — бордовые, синие, темно-зеленые, красные. Отлично сидящие джинсы скинни с высокой посадкой мой мастхэв. И, конечно же, удлиненный клетчатый жакет!

Необходимо еще сказать про обувь. Тут я говорю про черные грубые кожаные ботинки в стиле гранж, кстати, необязательно в черном цвете.