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Стильное кружево: Риз Уизерспун показала идеальный наряд
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Стильное кружево: Риз Уизерспун показала идеальный наряд 

Eva.ru 29 минут назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная миниатюрная блондинка Риз Уизерспун по-прежнему у многих поклонников ассоциируется с образом Эль Вудс, который принес актрисе мировую известность. Новый светский выход голливудской красавицы лишь подтвердил, что легкомысленные и легкие наряды — это именно то, что ей подходит больше всего.
Риз Уизерспун — нечастый гость на светских раутах. Актриса давно отказалась от веселых светских тусовок ради уютных вечеров дома в окружении детей. Но пропустить мероприятие, организованное в честь своего нового шоу Shine On With Reese, женщина, конечно, не смогла.
Для выхода в свет 42-летняя знаменитость выбрала классическое сочетание черного и белого, созданное брендом Monique Lhuillier. Принято считать, что вместе эти цвета выглядят по-офисному скучно, однако легкомысленное кружево и аппликации в виде бабочек способны кардинально изменить представление об образе. Платье обаятельной блондинки Уизерспун при всей своей сдержанности и закрытости в то же время смотрится легко и воздушно, оставляя некий намек на беззаботное настроение своей носительницы. Завершили образ Риз черные туфли на невысоком каблуке.
Напомним, что недавно стало известно о согласии актрисы принять участие в съемках третьей части фильма о приключениях задорной «блондинки в законе». Точная дата выхода картины в широкий прокат пока неизвестна, но судя по опубликованному в микроблоге Риз видеоролику, съемки уже начались.
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