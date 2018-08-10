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Назван покупатель крупнейшего бриллианта «Династия»
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Назван покупатель крупнейшего бриллианта «Династия» 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ювелирный дом Mouawad Groupстал владельцем крупнейшего бриллианта «Династия» из одноименной коллекции. Продавцом стала компания «Алроса», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя алмазодобытчика.
Аукцион состоялся в четверг, 9 августа. О сумме сделки стороны не сообщают.
Центральный камень коллекции «Династия» — это бриллиант, масса которого оценивается в 51,38 карата традиционной круглой формы. Они имеет 57 граней. Это самый чистый из крупных бриллиантов, который был огранен за всю историю российского ювелирного искусства.
Бриллиант стал самым дорогим камнем, который когда-либо продавала «Алроса».
При этом представители ювелирного дома, который приобрел драгоценность, отметили, что гордятся столь важным приобретением, а сам камень теперь пополнит собрание исторических алмазов.
«К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой»», — рассказали в компании.
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