Назван покупатель крупнейшего бриллианта «Династия»

Аукцион состоялся в четверг, 9 августа. О сумме сделки стороны не сообщают.

Центральный камень коллекции «Династия» — это бриллиант, масса которого оценивается в 51,38 карата традиционной круглой формы. Они имеет 57 граней. Это самый чистый из крупных бриллиантов, который был огранен за всю историю российского ювелирного искусства.

Бриллиант стал самым дорогим камнем, который когда-либо продавала «Алроса».

При этом представители ювелирного дома, который приобрел драгоценность, отметили, что гордятся столь важным приобретением, а сам камень теперь пополнит собрание исторических алмазов.

«К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой»», — рассказали в компании.