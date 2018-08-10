Ольга Полякова снова обвинила Леди Гагу в подражании

Певица Ольга Полякова обвинила Леди Гагу в копировании её головного убора, посоветовав зарубежной поп-диве «снять кокошник». При этом певица объявила себя иконой стиля. Вот только подписчики Ольги её мнения не разделили, комментируя абсурдность ситуации.

Всегда удивляли высказывания Оли по поводу Гаги. Только вот это не Гага одела на себя костюм из сала, после того как Оля вышла в платье из мяса, а наоборот —

Напомним, что это не первое заявление украинской певицы. Ольга неоднократно заявляла, что Леди Гага пытается скопировать её образ.