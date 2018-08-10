Ещё
Ольга Полякова снова обвинила Леди Гагу в подражании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольга Полякова снова обвинила Леди Гагу в подражании 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Певица Ольга Полякова обвинила Леди Гагу в копировании её головного убора, посоветовав зарубежной поп-диве «снять кокошник». При этом певица объявила себя иконой стиля. Вот только подписчики Ольги её мнения не разделили, комментируя абсурдность ситуации.
Всегда удивляли высказывания Оли по поводу Гаги. Только вот это не Гага одела на себя костюм из сала, после того как Оля вышла в платье из мяса, а наоборот —
Напомним, что это не первое заявление украинской певицы. Ольга неоднократно заявляла, что Леди Гага пытается скопировать её образ.
Popcake.tv: последние новости
Поклонники высмеяли выход Кэти Перри Селена Гомес носит блузку за 15 долларов Поклонники обвинили Беллу Хадид в фотошопе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин8
Регина Тодоренко больше не скрывает беременность10
Телеведущая показала тело до и после фотошопа26
Почему сводит ногу по ночам79
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили5
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды Здоровье
03:18
Что цвет глаз расскажет о вашем характере
Здоровье Психология
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
08:06
Звезды из глубинки, которые покорили Москву
Звёзды
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение