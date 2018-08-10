Тейлор Свифт будет торговать кошками

На что только не идут звезды ради своих питомцев. Пэрис Хилтон культивировала дома и одежду для собак, а Тейлор Свифт и вовсе зарегистрировала имена своих кошек в качестве торгового знака. В июне поп-звезда обратилась за официальным подтверждением бренда Meredith And Olivia Swift.

В планах Свифт выпускать продукцию с изображением своих любимых кошек под фирменным брендом. На официальном сайте уже можно приобрести футболки, серьги, ручки и наклейки с портретами Оливии и Мередит. Инсайдеры добавляют, что новый бренд будет также связан с участием Тейлор в экранизации мюзикла «Кошки», а самих любимиц звезды покажут в новом теле-шоу.

Необычные имена своим питомцам Тейлор дала в дань любви популярным сериалам «Анатомия страсти» и «Закон и порядок». Меридит названа в честь доктора Мередит Грей, а Оливия — в честь детектива Оливии Бенсон.

попкорнnews