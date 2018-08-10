Ещё
Тейлор Свифт будет торговать кошками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тейлор Свифт будет торговать кошками 

Попкорн News 2 часа назад
На что только не идут звезды ради своих питомцев. Пэрис Хилтон культивировала дома и одежду для собак, а Тейлор Свифт и вовсе зарегистрировала имена своих кошек в качестве торгового знака. В июне поп-звезда обратилась за официальным подтверждением бренда Meredith And Olivia Swift.
В планах Свифт выпускать продукцию с изображением своих любимых кошек под фирменным брендом. На официальном сайте уже можно приобрести футболки, серьги, ручки и наклейки с портретами Оливии и Мередит. Инсайдеры добавляют, что новый бренд будет также связан с участием Тейлор в экранизации мюзикла «Кошки», а самих любимиц звезды покажут в новом теле-шоу.
Необычные имена своим питомцам Тейлор дала в дань любви популярным сериалам «Анатомия страсти» и «Закон и порядок». Меридит названа в честь доктора Мередит Грей, а Оливия — в честь детектива Оливии Бенсон.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Мамина поддержка: Виктория Бекхэм наняла сына Бруклина для съемок новой рекламной кампании Лили Джеймс, Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых стильных людей Tatler СМИ: Кристина Агилера в третий раз беременна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Некрасивые супруги знаменитых мужчин8
Телеведущая показала тело до и после фотошопа27
Регина Тодоренко больше не скрывает беременность12
Почему сводит ногу по ночам79
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Красота Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды Любовь
03:24
Странные и пугающие диеты
Еда Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды Здоровье
03:18
Что цвет глаз расскажет о вашем характере
Здоровье Психология
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение