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«Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести
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«Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Очень смелый образ для прогулки, вам не кажется?
К «голым» платьям на красных дорожках нам не привыкать. Когда-то такие можно было увидеть лишь на самых крупных и значимых светских мероприятиях, и надевать их рисковали единицы — топ-модели и звезды мирового уровня. Сейчас же даже самая скромная вечеринка не обходится без прозрачных одеяний. Но вот пройтись в таком по улице — это что-то новенькое!
Впрочем, Линдси Лохан примерной девочкой никогда не была. Черное шифоновое платье с цветочным узором, в котором ее можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, было почти полностью прозрачным. И все прохожие могли убедиться, что уж эта-то звезда не будет скромничать и надевать под такой наряд «бабушкины» трусы, как это недавно сделала Эмили Ратаковски. Скорее, Линдси обойдется вообще без этого предмета гардероба.
Но если снизу этот аутфит смотрелся даже пикантно, то вот сверху — гораздо хуже. Оргомное декольте почти полностью обнажало плоскую и не слишком упругую грудь актрисы.
Да уж, похоже, Линдси относится к тем знаменитостям, которым не стоит обнажаться за порогом собственной спальни. Кстати, избавиться от голых нарядов в свое время советовали и другим селебрити. Например, неизвестно, как стилист позволил Белле Хадид разгуливать по улицам Нью-Йорка в пушистой сетке поверх черных трусиков и с полностью обнаженной грудью, фрагментарно заклеенной скотчем.
А в прошлом году на одном из показов Недели моды общественность повергла в шок Ники Минаж. Эпатажная красотка нарядилась в жакет из черного плюша, который закрывал половину ее тела, в то время как вторая спокойно проветривалась на виду у всех собравшихся — лишь ареола была скрыта от любопытных глаз четырехугольным кусочком скотча.
Wday.ru собрал самые безвкусные «голые» платья звезд в одной фотогалерее.
Самые безвкусные «голые» наряды звезд
Белла Хадид, 1 мая 2017 года. Нью-Йорк
Белла Хадид. 23 января 2017. Неделя моды в Париже. Бал Кристиана Диора
Ники Мнаж. 4 марта 2017-го. Неделя моды в Париже
Дженнифер Лопес. 27 апреля 2017-го. Флорида. Премия Billboard de la Musica Latina
Кендалл Дженнер, 1 мая 2017 года. Бал Института костюма (Met Gala)
Хайди Клум на MTV Video Music Awards
Оливия Манн на MTV Video Music Awards
Дэми Ловато на MTV Video Music Awards
Хейли Болдуин MTV Video Music Awards
Летиция Каста. 23 мая 2017. Канны
Эль Фэннинг. 21 мая 2017. Канны
Диана Крюгер. 26 мая 2017. Канны
Ольга Куриленко. 21 мая 2017. Канны
Эмили Ратаковски. 18 мая 2017. Канны
Хэлли Берри. 1 мая 2017. Бал Института костюма
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