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5 трендовых курток для самой модной осени
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5 трендовых курток для самой модной осени 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Готовим сани летом и выбираем самые модные куртки этой осени.

Клетка

На чем в этом году точно не стоить экономить, так это на количестве клетки в вашем гардеробе. Этот принт может украсить любую вещь. Мы нашли классную куртку с зазубренным воротником и боковыми карманами, напоминающую утепленный пиджак.

Кожа

Без кожаной куртки не обходится гардероб ни одной современной модницы. И пока кожаные косухи есть у всех, мы предлагаем в этом осенне-зимнем сезоне попробовать новый стиль: двубортная приталенная куртка будет отлично смотреться с белыми джинсами и полусапогами со змеиным принтом.

Бомбер

Почему бы на неделе не устроить себе праздник? В хмурую погоду нужно одеваться так, чтобы ваше отражение в зеркале поднимало настроение. Такого эффекта поможет добиться крутой бомбер с пайетками и шарфом. Образ суперзвезды вам гарантирован!

Цветочный принт

Только подумайте, как заиграет ваш самый обыкновенный наряд, если к нему добавить ветровку с цветочным принтом Gucci?! С такой курткой никому и весна не нужна будет!

Пуховик

Да, короткие пуховики, так сильно полюбившиеся нам в прошлом году, остаются еще на один сезон. Но в этом году обязательно отдавайте предпочтение только насыщенным и ярким цветам, чтобы не было скучно!
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