Парный выход: Дженнифер Лоуренс и ее новый парень умеют носить бежевый стильно

На днях повезло парижским фотографам: им удалось занять 33-летнего гитариста и 27-летнюю Дженнифер Лоуренс по время прогулки по году влюбленных. Для выхода на публику во французской столице знаменитости выбрали парные образы в пастельной гамме.

Дженнифер надела пудрово-бежевое мини-платье на бретелях и дополнила его бежевыми босоножками на танкетке и набирающими популярность очками в широкой оправе в тон наряду. Завершил образ главный аксессуар сезона — сумка-седло Dior.

Музыкант подобрал образ в стиле casual, отлично сочетающийся с нарядом его возлюбленной — Кук надел бежевые брюки и белую футболку.