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Парный выход: Дженнифер Лоуренс и ее новый парень умеют носить бежевый стильно
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Парный выход: Дженнифер Лоуренс и ее новый парень умеют носить бежевый стильно 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
На днях повезло парижским фотографам: им удалось занять 33-летнего гитариста и 27-летнюю Дженнифер Лоуренс по время прогулки по году влюбленных. Для выхода на публику во французской столице знаменитости выбрали парные образы в пастельной гамме.
Дженнифер надела пудрово-бежевое мини-платье на бретелях и дополнила его бежевыми босоножками на танкетке и набирающими популярность очками в широкой оправе в тон наряду. Завершил образ главный аксессуар сезона — сумка-седло Dior.
Музыкант подобрал образ в стиле casual, отлично сочетающийся с нарядом его возлюбленной — Кук надел бежевые брюки и белую футболку.
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Женский форум
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