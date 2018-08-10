Мамина поддержка: Виктория Бекхэм наняла сына Бруклина для съемок новой рекламной кампании

Не так давно СМИ сообщали, что Бруклин Бекхэм передумал становиться профессиональным фотографом и вернулся из Штатов в Великобританию к родителям — однако без работы сын звездной четы Бекхэмов, разумеется, не останется. Виктория наняла 19-летнего сына в качестве фотографа для съемок новой рекламной кампании.

Инсайдеры утверждают, что этот ход — не просто «мамина поддержка» безработного сына: Виктория действительно «доверяет взгляду» Бруклина и именно поэтому доверила сыну создание рекламной кампании для новой коллекции своего модного бренда Victoria Beckham.

«То, что она доверила съемки Бруклину, удивило многих в индустрии — он так молод и очень неопытен. Но Виктории всё равно — для него это замечательный опыт, а она мечтает, чтобы сын работал на нее», утверждает источник Mail On Sunday.

попкорнnews