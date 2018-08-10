Мама Дяди Федора, Трубадурочка и Бонифаций: звезды мультипликационного подиума

«Союзмультфильм» представил сегодня 5 серию нового «Простоквашино». Безусловно, одна из самых стильных героинь проекта — мама Дяди Федора. Все помнят ее бриджи, шейные платки и куртку-«дутик», в которой «она сама дошла, на лыжах» и исполнила знаменитое «Кабы не было зимы…». Для нового фильма его создателям пришлось дополнить гардероб знаменитой мультимодницы. Об обновках мамы Дяди Федора и других культовых предметах анимационного мира моды — в нашем материале.

Голубой комбинезон мамы Дяди Федора То, что мама главного героя — артистка и телеведущая — не может появиться на экране в растянутых рейтузах и спортивном костюме — было ясно сразу. Художники сериала даже хотели одеть Маму в халат-кимоно, однако от традиционного японского наряда пришлось отказаться — слишком уж он сложен для прорисовки — узоры пришлось бы выписывать в каждом кадре. В итоге, героиню нарядили в голубой комбинезон, в котором отсутствие рукавов и V-образный вырез подчеркивают женственность персонажа. В такой одежде маме удобно и делать пюре для дочки Веры Павловны, и отправиться в деревню Простоквашино, накинув куртку.

Платье Царевны из «Бременских музыкантов» В исходном варианте персонажи этой музыкальной сказки кардинально отличались от тех, к которым мы привыкли с детства. Герои первых эскизов были несозвучны ни музыке, ни жанру фильма. После долгих поисков типаж Трубадура отыскали в иностранном журнале с портретами авангардных музыкантов. Платье же для Принцессы режиссер Инесса Ковалевская нашла, листая журналы мод в закрытой библиотеке Госкино. После премьеры «Бременские музыканты» имели феноменальный успех, и граждане СССР начали подражать одежде героев. Так, мужчины покупали себе красные свитера и джинсы, а женщины — мини юбки, что было достаточно смело для того времени.

Брюки-клеш Волка из «Ну, погоди!» Наверное, многие задавались вопросом, почему Волк носит именно черные брюки-клеш. Дело в том, что мультфильм создавался в конце 60-х, когда морские мотивы в мужской одежде были очень популярны. К ним также можно отнести и брюки-клеш. Так что, Волк одет полностью в духе трендов конца 60-х-начала 70-х годов — этакого «грубо выточенного» стиляги. Например, когда герой отправляется в гости, то выглядит нарядно, но очень вычурно (в костюме, но к желтой рубашке подбирает розовую бабочку).

Берет Шапокляк Шапокляк —название складного цилиндра в XIX веке. Дух того времени определил и общий внешний вид персонажа: черное строгое платье, жабо, белые кружевные манжеты, туфельки-лодочки на каблучках. Поскольку Шапокляк по своему характеру — шкодливая «бабуля», художник Леонид Шварцман сделал ей длинный нос, розовенькие щечки и выдающийся подбородок. А седые волосы и пучок позаимствовал у своей тещи.

Футболка попугая Кеши Без сомнения, один из самых модных героев отечественной мультипликации — неподражаемый попугай Кеша. В 80-е в СССР проникает «дух свободы», что не могло не найти отражение и во внешнем облике советской молодежи. «Бунтарь» Кеша одевается по последнему писку моды того времени. В одной из серий он появляется с подтяжками на штанах, в другой — в модных голубых кедах. Но то, что запомнил каждый зритель — футболка с героем Disney — Микки Маусом! Этот предмет летнего гардероба различных невероятных цветов, да еще и с изображением мультгероев был популярен не только тогда, но и в наше время. Достаточно выйти на улицу, чтобы понять, что футболки с принтами мультгероев пользуются спросом. Популярная пeвица Lady GaGa даже использовала этот образ в одном из своих клипов.

Грива Льва Бонифация из мультфильма «Каникулы Бонифация» Внешне простой пластический образ главного героя в многолетней режиссёрской практике Фёдора Хитрука оказался одним из самых сложных. Элегантный, в достаточной степени антропоморфный лев хорошо смотрелся в профиль, но структура его «лица» не позволяла ему улыбаться, что осложняло воплощение заданного характера. Достаточно трудоёмким процессом оказалось и создание пушистой гривы Бонифация. Так, все персонажи «Каникул» выполнены в технике контурного рисунка. Исключением стал только сам главный герой, точнее, его грива. Над ее созданием трудилась целая группа художников, обрабатывавших ее специальными тампонами, придавая особый эффект «пушистости» и делая тем самым каждый рисунок уникальным. К слову, в СССР прическа афро была очень популярна в 70-е годы и ассоциировалась с борьбой чернокожих американцев за свои права и правозащитницей Анжелой Дэвис.

Очки тигрицы из мультфильма «Бегемот, который боялся прививок» Образ Тигрицы в очереди сразу цепляет взгляд, ведь она очень стильно выглядит — белые перчатки, очки-кошки. Откуда же возник такой образ? Очки формы «кошачий глаз» — самой женственной из когда-либо существовавших — появились на мировом рынке в 50-е годы XX века. Есть мнение, что этот «фасон» придумал Кристиан Диор . Самые знаменитые очки формы «кошачий глаз», вызывающие ассоциации с эпохой пятидесятых — те, что носила героиня Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера», который вышел на экраны в 1953 году. Кроме того, в очках формы «кошачий глаз» и «вайфарер» можно увидеть на фотографиях 1950-60-х годов принцессу Грейс Келли и другую великую актрису XX века — Одри Хепберн . В 60-е и в СССР начинает проникать мировой тренд на искусственные материалы. Очки-кошки можно увидеть в популярных фильмах того времени: «Три плюс два», «Полосатый рейс». Анимация в этом смысле не стала исключением.

Платье Снежной королевы По версии сайта «Киноэксперт», «Снежная королева» режиссера Льва Атаманова занимает первое место среди советских мультфильмов, популярных за рубежом. Так, знаменитый японский режиссёр-аниматор Хаяо Миядзаки («Ходячий замок», «Унесенные призраками») не раз заявлял, что «Снежная королева» оказала решающее влияние на выбор его жизненного пути. А балетмейстер Михаил Барышников включил ее в сборник своих любимых мультфильмов «Stories from My Childhood», изданный в США. Ряд модных экспертов называют стилем «снежной королевы» образ Клэр Андервуд из популярного сериала «Карточный домик» — властной и холодной леди-босс. К слову, сейчас на «Союзмультфильме» реставрируют легендарный мультфильм, и к концу года он заиграет свежими красками.