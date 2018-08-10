В поисках пропавшей девушки с татуировками добровольцы собираются прочесать Сормовский парк

— Просим помощи у всех неравнодушных людей, — написала в соцсети Анастасия Блинова. — Все, кто готов помочь в поисках, отпишитесь в личные сообщения или позвоните 8 (903) 608 79 60. 11 августа собираемся осмотреть Сормовский парк. Место встречи: бульвар Юбилейный, 26 в 9:00. Будем очень благодарны каждому, кто сможет помочь.

Майя Капустина пропала 5 августа. В 23.00 ее видели Сормовском районе. Сейчас она на связь не выходит.

Девушка среднего телосложения, рост 171 см. Была одета в черную кожаную «косуху», платье в черно-белую полоску с кружевной окантовкой, красные босоножки. При себе имела телефон, паспорт и черно-белую сумку.

У Майи есть татуировки. Одна — в виде веера на запястье, другая — в виде красного цветка на плече.

Также сейчас в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. За информацию о местонахождении ребенка объявлено вознаграждение — 500 тысяч рублей.