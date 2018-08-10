Ещё
В поисках пропавшей девушки с татуировками добровольцы собираются прочесать Сормовский парк
Далее:
Читайте также:
Ещё

В поисках пропавшей девушки с татуировками добровольцы собираются прочесать Сормовский парк 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
— Просим помощи у всех неравнодушных людей, — написала в соцсети Анастасия Блинова. — Все, кто готов помочь в поисках, отпишитесь в личные сообщения или позвоните 8 (903) 608 79 60. 11 августа собираемся осмотреть Сормовский парк. Место встречи: бульвар Юбилейный, 26 в 9:00. Будем очень благодарны каждому, кто сможет помочь.
Майя Капустина пропала 5 августа. В 23.00 ее видели Сормовском районе. Сейчас она на связь не выходит.
Девушка среднего телосложения, рост 171 см. Была одета в черную кожаную «косуху», платье в черно-белую полоску с кружевной окантовкой, красные босоножки. При себе имела телефон, паспорт и черно-белую сумку.
У Майи есть татуировки. Одна — в виде веера на запястье, другая — в виде красного цветка на плече.
Также сейчас в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. За информацию о местонахождении ребенка объявлено вознаграждение — 500 тысяч рублей.
nn.ru: последние новости
Уехала кататься на велосипеде. 13-летняя девочка пропала в Кстовском районе Экстрасенсы изложили свои версии местоположения пропавшей в Нижегородской области Маши Ложкаревой Переголосовали. Глеб Никитин вошел в совет директоров «ГАЗа»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки26
Некрасивые супруги знаменитых мужчин8
Телеведущая показала тело до и после фотошопа27
Регина Тодоренко больше не скрывает беременность12
Почему сводит ногу по ночам79
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Красота Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды Любовь
03:24
Странные и пугающие диеты
Еда Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды Здоровье
03:18
Что цвет глаз расскажет о вашем характере
Здоровье Психология
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение