«Краснодар» представил третью форму на сезон

Технический партнер PUMA и «Краснодар» представили новый дизайн третьей экипировки команды для официальных матчей сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба «быков», третий комплект выполнен в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством — дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зеленые полосы — абсолютно новая модель получила лаконичное и безукоризненное исполнение.

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