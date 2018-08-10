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«Краснодар» представил третью форму на сезон
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«Краснодар» представил третью форму на сезон 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Технический партнер PUMA и «Краснодар» представили новый дизайн третьей экипировки команды для официальных матчей сезона-2018/19.
Как сообщает пресс-служба «быков», третий комплект выполнен в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством — дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зеленые полосы — абсолютно новая модель получила лаконичное и безукоризненное исполнение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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