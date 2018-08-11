«Краснодар» в новом сезоне будет играть в форме с уникальным дизайном

«Краснодар» представил третий комплект игровой формы на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт"

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы «быков» в твиттере, новая форма обладает уникальным дизайном.

"Экипировка выполнена в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством — дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зеленые полосы — абсолютно новая модель, которая получила лаконичное и безукоризненное исполнение", — гласит сообщение.

13 августа «Краснодар» сыграет против «Уфы» в матче третьего тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Исландии подписал контракт с «Краснодаром».