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«Краснодар» в новом сезоне будет играть в форме с уникальным дизайном
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«Краснодар» в новом сезоне будет играть в форме с уникальным дизайном 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Краснодар» представил третий комплект игровой формы на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Как говорится в официальном сообщении пресс-службы «быков» в твиттере, новая форма обладает уникальным дизайном.
"Экипировка выполнена в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством — дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зеленые полосы — абсолютно новая модель, которая получила лаконичное и безукоризненное исполнение", — гласит сообщение.
13 августа «Краснодар» сыграет против «Уфы» в матче третьего тура чемпионата России.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Исландии подписал контракт с «Краснодаром».
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