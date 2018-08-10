Одежда и аксессуары: что нужно для разных видов фитнеса?

Правила выбора

Независимо от вида фитнеса существует ряд требований, которые необходимо соблюдать при покупке экипировки. В перечень входят характеристики:

ткани — гигроскопичность, воздухопроницаемость, экологичность, практичность, износостойкость;

удобства — одежда для занятия фитнесом не сковывает движений, единственным тугим предметом может быть топ для поддержки груди;

комплектации — собирать комплект для занятий рекомендуется из разных предметов, каждый из которых соответствует индивидуальным размерам тела.

В процессе выбора обуви отдается предпочтение легким кроссовкам и кедам, тщательно фиксирующим голеностоп. Внимание нужно уделить носкам, перчаткам, напульсникам, которые защитят от лишнего пота, дадут возможность повысить цепкость на тренажерах и уберегут от травмирования. Образы для фитнеса подбираются в зависимости от личных предпочтений, главным критерием остается соответствие типу тренировки и комфорт. Экипировку условно разделяют на одежду для занятий с интенсивной двигательной нагрузкой и на вещи для менее подвижных тренировок.

Одежда для аэробики и шейпинга

Наиболее оптимальными вариантами материала является мерил. Ткань имеет разнообразные фактуры. Поверхность бывает матовой глянцевой или бархатистой, по структуре напоминает шелк или хлопок. Перечень достоинств мерила внушителен, в частности:

высокая прочность;

приятные тактильные ощущения;

несминаемость;

высокий уровень воздухообмена;

отсутствие деформации и электризации;

стойкость к поту и ультрафиолетовому излучению;

легкость стирки и сушки.

Неплохо для аэробики и шейпинга подходят смесовые ткани с хлопковой основой. Однако следует учитывать, что нужно выбирать материал с добавлением лайкры. Содержание синтетики не должно превышать 5-12%. Комплекты могут состоять из топов, шорт, тайсов, велосипедок, лосин, бридж, обтягивающих и полуобтягивающих брюк.

Особое внимание — обуви. Некоторые приверженцы спортивного образа жизни предпочитают тренироваться в гетрах или носках, но специалисты не советуют этого делать. Особенно это касается программ, ориентированных на интенсивность и серьезные нагрузки на ноги. Не подойдут для шейпинга и аэробики полукеды, потому что они не защищают щиколотку.

Необходимо подбирать обувь с естественно сгибающиеся подошвой, оснащенные небольшим изломом в области плюсны.

Экипировка для йоги, пилатеса, бодифлекса

На современном рынке спортивная одежда для йоги, пилатеса и бодифлекса представлена многочисленными вариантами. Фасон вещей может быть свободным или облегающим. Свободный покрой убережет сосуды от пережимания. Если все-таки хочется отдать предпочтения более тесному белью, лучше всего обратить внимание на эластичность материала и максимальное содержание натуральных и экологически чистых волокон. Для оптимальной тренировки следует приобрести:

леггинсы;

лосины;

майки;

топы с рукавом или без;

спортивные бюсты.

Что касается обуви, то инструкторы советуют тренироваться босиком для скрепления подошв ног с ковриком. Возможны также тренировки в носках. Подойдут хлопчатобумажные носочки с прорезиненной подошвой или с отдельными пальчиками. Аксессуары впитывают влагу и снижают скольжение стопы.

Выбор спортивного бра Форма для занятия фитнесом в обязательном порядке включает спортивное бра. Стоит отметить, что повседневный бюстгальтер, каким бы качественным он ни был, для тренировок не подойдет. Дело в том, что в процессе выполнения упражнений грудь подвергается значительным колебаниям, что может отрицательно отразиться на ее форме, привести к появлению растяжек. Особенно такие проблемы угрожают представительницам прекрасного пола с размером груди больше второго. Фиксация осуществляется двумя способами: с чашечками и без них. Первый вариант следует выбирать женщинам и девушкам с пышным бюстом, второй вид топов больше подходит для тех, кто не может похвастать большой грудью. Он выполняет утяжку за счет плотной ткани.

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Правила подбора качественного спортивного лифа:

дышащая ткань — полиэстер и эластан, ткань с добавлением к этим составляющим полиамида, вариации спандекса и полиэстера, эластана и полиамида;

мягкие и широкие бретели — не допускаются лямки, врезающиеся или трущие кожу. Главная задача данной детали заключается в поддержании бюста в максимально спокойном состоянии;

минимальное количество швов, изнанка в идеальном состоянии — бесшовная.

Топ-7 аксессуаров для фитнеса

Независимо от вида фитнеса и места, где проходят тренировки, истинные поклонницы спортивного образа жизни заботятся о своем внешнем виде. На пилатесе, аэробике, калари-паятту, будоконе и других занятиях подготовившиеся представительницы прекрасного пола выглядят неотразимо. Для красоты и удобства требуются следующие аксессуары:

Носки — укороченный фасон, усиленная пятка обеспечивают стопе комфорт, берегут кожу от натирания, уменьшают потоотделение.

Напульсники — представляют собой трикотажную или шерстяную повязку на запястье. Они были придуманы для вытирания пота со лба. Современные модели способны зафиксировать кисть в лучезапястном суставе и защитить от травмы.

Гетры — сохраняют тепло.

Перчатки — снижают риск травмирования, отвечают за защиту рук от грибка и бактерий, способствуют улучшению сцепления с тренажером.

Фитнес-браслет — работает в комплекте со смартфоном, отслеживая сердечный ритм, количество пройденных шагов и другие показатели.

Пульсометр — гаджет с таймером и секундомером, контролирующий частоту сердечных сокращений.

Бутылочки, шейкеры, кружки — сконструированы таким образом, что позволяют без труда во время тренировки восполнять потерянную организмом жидкость.

Негативные последствия от занятий фитнесом без спортивной экипировки

Производители одежды для фитнеса выпускают различную экипировку, которая не только помогают повышению эффективности упражнений, но и соответствуют моде. В тренде яркие вещи, привлекающие внимание и радующие глаз. Особой популярностью пользуются комплекты для спорта с лазерными швами, защищающие кожу от натирания, вставками из специализированных тканей, обеспечивающие вентиляцию в местах наибольшего потоотделения.

Спортивная экипировка — это не просто дань моде, а предохранение от:

двойной нагрузки на сосуды и позвоночник;

раздражения и инфекционных поражений кожи;

переохлаждения;

ошибок при выполнении упражнений.

Часто правильной одеждой пренебрегают те, кто тренируется в домашних условиях. Комфортные шорты и футболка избавят от решения вопроса, как одеться на фитнес, но не принесут пользы от занятий. Об этом необходимо помнить и найти время посетить специализированный спортивный магазин для приобретения необходимых вещей и аксессуаров.

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