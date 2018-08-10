Личный опыт: «Как я проходила стажировку в крупнейшем институте моды Парижа»

Финалистка конкурса «Новые имена в моде-2018» и самый перспективный дизайнер мужской одежды Луиза Алханашвили получила стажировку в одном из лучших институтов моды Европы — Mod’Art International. По возвращении в родной Волгоград она написала для нас колонку о «бандитском» Монмартре, гипнотическом музее Ива Сен-Лорана, лучших находках на блошиных рынках и всех этапах обучения (теперь мы хотим так же!).

Уже после победы в конкурсе «Новые имена в моде-2018» мне сообщили о призе — стажировке в Париже от института Mod’Art. Петербургское отделение ежегодно отправляет молодых дизайнеров в столицу моды для разработки коллекции с профессионалами индустрии. Причем это не просто пара недель кройки и шитья, это походы по выставкам, библиотекам и винтажным рынкам. Позволить стажировку себе может любой, у кого есть 1600 евро и дополнительные средства на проживание и перелет. Поэтому я отправилась из Волгограда в Париж не одна, а с подругой Динарой, начинающим дизайнером женской одежды.

Это была моя первая поездка в Европу, и я сразу попала в прекрасную двухкомнатную квартиру на Монмартре. Перед поездкой я видела много пугающих видео из этого «бандитского» района: в одной его стороне — роскошные дома, а в другой — бедняки, просящие милостыню. Но с нами ничего плохого не произошло, наоборот, мы неспешно бродили по маленьким кафе, шумным барам, блошиным рынкам и локациям уличных художников. Один из них оказался родом из Петербурга, учился рисовать в одном из местных училищ.

Знакомство с одногруппниками прошло на корабле во время водной прогулки по Сене. Группа состояла из девяти человек, включая нас с Динарой, и это очень удобно — преподаватели могли уделить внимание каждому студенту. Пять девушек учатся в школе Mod’art в Петербурге, а две уже проходили стажировку по менеджменту в прошлом году и решили вернуться, но уже на дизайн одежды. Возраст студентов абсолютно разный: мне 24 года, но я была самой младшей из всех.

Одна из первых локаций в рамках стажировки — блошиный рынок Porte de Vanves, который «окунает» в атмосферу Парижа. Каждая вещь там имеет свою историю: надеваешь платье и представляешь себя француженкой, которая по утрам завтракает круассанами с кофе, а по вечерам бегает на головокружительные свидания. На рынке я купила тренчкот и книгу об эволюции мужского костюма. А еще антикварное кольцо, которое теперь напоминает о городе. Другой рынок — Saint-Ouen — больше похож на музей: раритетная мебель, живописные картины, монументальные скульптуры, винтажная одежда, огромное число пластинок и фотокарточек. Единственное различие — все экспонаты можно потрогать, померить и забрать с собой, заплатив при этом часто смешные деньги. Серьги Chanel продаются за 100 евро, за наряды Yves Saint Laurent, Givenchy, Christian Lacroix, Jil Sander просят чуть больше.

В настоящие музеи мы отправились позже. Первый — это Rue de Galliera с выставкой-ретроспективой работ Мартина Маржелы с 1989 по 2009 годы. Сапоги Tabi, корсет из скотча, комбинезон из капрона и жакет из человеческих волос — сумасшедшие экспонаты, от которых по телу бегут мурашки! После мы поехали во второй музей с костюмами бельгийца, но уже времен его работы для французского бренда Hermes. Это более спокойные взрослые вещи: пиджаки с покатыми плечами, черные бадлоны и широкие джинсы гипертрофированной длины.

Также мы ездили в Музей Ива Сен-Лорана с архивными вещами, аксессуарами и эскизами дизайнера. Смотрели биографический фильм в мини-кинотеатре и посещали офис, в котором работал маэстро. Хотелось остаться подольше и изучить каждый сантиметр музея Yves Saint Laurent: ткани, фурнитуру, рисунки и книги, которыми он вдохновлялся. Полностью проникнуться миром легенды и выйти наружу обновленным, заряженным на подвиги человеком.

На экскурсии мы ходили по вечерам, а утро и день проводили в студии. Уже в первый день стажировки мы получили мастер-класс по тенденциям от Эстель Эрбер, преподавателя стилистики и координатора учебного процесса в Mod’ Art International. Эстель рассказала о компаниях, которые анализируют современные тренды, о том, откуда они появляются и на сколько лет вперед создаются. Как работать с тенденциями, откуда получать информацию и где покупать трендбуки. В тот же день мы начали работу над собственными коллекциями с Себиль Карио, дизайнером и преподавателем моделирования и модных тенденций в Mod’Art International. Когда я ехала на стажировку, у меня уже был определенный мудборд, но мне хотелось от него абстрагироваться и создать что-то новое. Найти вдохновение в Париже.

Себиль дала нам трендбуки, книги и глянцевые журналы. Попросила выбрать понравившиеся фото и картинки для мудборда дальнейшей коллекции. Я совместила архитектуру Захи Хадид и религиозную тему: монашество и аскетичность одежды. После того, как Себиль одобрила задумку, нужно было нарисовать 15 технических эскизов за пять дней. А после выбрать из них три и уже тогда приступать к художественным эскизам в цвете.