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Хвастается фигурой! Рианну заметили на пляже
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Хвастается фигурой! Рианну заметили на пляже 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
Недавно в интервью журналу Vogue Рианна (30) рассказала, что собирается возобновить занятия в спортзале. «Я собираюсь вернуться к тренировкам, и я надеюсь, что не потеряю свои бедра и все такое, — сказала она. — Иметь такую же фигуру, как у меня, дорогого стоит. Если ты хочешь иметь красивую задницу, тогда будь готов иметь и живот».
Очевидно, что звезде нравится ее внешность и она ничего не стесняется. Особенно после таких фотографий Рианны на пляже на Барбадосе, куда она приехала отметить день рождения друга.
https://www.instagram.com/p/BmRrkWbAP45/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control
Выглядит просто шикарно!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hvastaetsya-figuroj-riannu-zametili-na-plyazhe/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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