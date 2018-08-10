Хвастается фигурой! Рианну заметили на пляже

Недавно в интервью журналу Vogue Рианна (30) рассказала, что собирается возобновить занятия в спортзале. «Я собираюсь вернуться к тренировкам, и я надеюсь, что не потеряю свои бедра и все такое, — сказала она. — Иметь такую же фигуру, как у меня, дорогого стоит. Если ты хочешь иметь красивую задницу, тогда будь готов иметь и живот».

Очевидно, что звезде нравится ее внешность и она ничего не стесняется. Особенно после таких фотографий Рианны на пляже на Барбадосе, куда она приехала отметить день рождения друга.

https://www.instagram.com/p/BmRrkWbAP45/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

Выглядит просто шикарно!

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