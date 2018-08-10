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Тренды осени 2018: Что купить, чтобы обновить свой гардероб
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Тренды осени 2018: Что купить, чтобы обновить свой гардероб 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Со сменой сезона всегда хочется что-то поменять в своем гардеробе, чтобы он выглядел современно и стильно. Вооружившись знанием о модных трендах осени, можно приобрести одежду и создать с ней образы, которые будут смотреться красиво и уместно. Тренды осени 2018: Что купить, чтобы обновить свой гардеробЭтой осенью дизайнеры советуют нам носить два варианта платьев, кардинально отличающихся друг от друга. Первые, минималистичные теплые платья-макси, согревающие в холодную погоду. Вторые, полная противоположность платьев-макси, короткие мини с самыми яркими принтами и самых различных расцветок. Такие лучше носить с теплыми плотными колготками. Тренд на бахрому перекочевал в осень из предыдущих теплых сезонов и не собирается сдавать свои позиции. Ассоциации с бохо, хиппи и другими модными декадами, делает бахрому одним из самых актуальных трендов года. Дизайнеры уже несколько лет вдохновляются модой будущего и создают одежду-фантазию о футуристической моде. В этот раз в лидеры вновь вырвались хромированные наряды, напоминающие о покорителях космоса и кораблях для межгалатиктических путешествий. Когда Бритни Спирс в начале нулевых исполняла песню «Oops! I did it again» и танцевала в красном виниловом костюме, она и подумать не могла, что спустя почти десятилетия её наряд войдет в список модных трендов. Осенью покупайте виниловые штаны, пальто или футболки с виниловым декорированием. Еще одно посвящение нулевым — возвращение моды на длинные кожаные плащи, как у Тринити, героини фильма «Матрица». Или как у Ван Хельсинга, в зависимости от ваших кинематографических предпочтений. В любом случае, выглядит это очень стильно. Читайте также: Не вздумайте это носить! Осенние антитренды 2018 Модные тенденции: 3 оттенка, которые будут популярны этой осенью
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