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Почему вещи неоновых цветов обязательно должны быть в гардеробе
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Почему вещи неоновых цветов обязательно должны быть в гардеробе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новый «цвет сезона» называют чуть ли не каждый месяц: одновременно на это звание претендуют и желтый Gen Z, и «ультрафиолет» Pantone, и Safety Orange. Кроме того, среди трендов сезона еще и противоречащие всему вышеназванному «земные» оттенки: хаки, терракотовый и все их производные. Так что просто выдохнем: в моде все. В том числе и неоновые краски, позаимствованные дизайнерами не то у рейверов, не то из коробки с офисными маркерами-выделителями.
Наряжаться в неон с головы до ног, пожалуй, не лучшая идея. Да, это вполне в тренде, но все же на улице будет выглядеть весьма странно. А вот добавить в гардероб пару кислотных вещей — отличная идея. Можно ограничиться одними только аксессуарами — пусть это будет, скажем, нейлоновая сумка Prada.
Коллекции Prada, Balmain, LV Men's, Kenzo, Prabal Gurung, Brandon Maxwell, Balenciaga, Jason Wu, Maryam Nassir Zadeh, Moschino.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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