Почему вещи неоновых цветов обязательно должны быть в гардеробе

Новый «цвет сезона» называют чуть ли не каждый месяц: одновременно на это звание претендуют и желтый Gen Z, и «ультрафиолет» Pantone, и Safety Orange. Кроме того, среди трендов сезона еще и противоречащие всему вышеназванному «земные» оттенки: хаки, терракотовый и все их производные. Так что просто выдохнем: в моде все. В том числе и неоновые краски, позаимствованные дизайнерами не то у рейверов, не то из коробки с офисными маркерами-выделителями.

Наряжаться в неон с головы до ног, пожалуй, не лучшая идея. Да, это вполне в тренде, но все же на улице будет выглядеть весьма странно. А вот добавить в гардероб пару кислотных вещей — отличная идея. Можно ограничиться одними только аксессуарами — пусть это будет, скажем, нейлоновая сумка Prada.

Коллекции Prada, Balmain, LV Men's, Kenzo, Prabal Gurung, Brandon Maxwell, Balenciaga, Jason Wu, Maryam Nassir Zadeh, Moschino.