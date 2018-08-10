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При параде: семейство Кардашьян на дне рождения Кайли Дженнер
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При параде: семейство Кардашьян на дне рождения Кайли Дженнер 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Юная миллиардерша Кайли Дженнер отпраздновала свой 21-й день рождения. Молодая мама закатила по этому поводу шумную вечеринку, на которую, конечно, пожаловали все многочисленные представительницы семейства Кардашьян-Дженнер. Сама именинница, которая на вечер превратилась в блондинку, во время празднования продемонстрировала два наряда: мини-платье цвета фуксии и комбинезон, усыпанный стразами. Сестры тоже принарядились: Ким появилась в неоново-розовом платье из лайкры, старшая Кортни — в блестящем сиреневом мини, а Хлои — в блестящем комплекте из кроп-топа и высоких брюк.
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