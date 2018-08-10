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«Макдоналдс» и Nike выпустили кроссовки с картошкой фри
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«Макдоналдс» и Nike выпустили кроссовки с картошкой фри 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Бренды фаст-фуда продолжают развиваться не только как кормильцы огромной части населения планеты, но и как дизайнеры одежды.
Компания Theheymann Studios занимается выпуском персонализированных элементов одежды. Новая уникальная модель кроссовок была выпущена в коллаборации брендов Nike и «Макдоналдс» для известного американского футболиста Адори Джексона.
Джексон — завсегдатай «Макдоналдс», этим и заслужил такой презент от любимого ресторана. Свою приверженность бренду Адори теперь может показывать и на поле: бутсы выполнены в стилистике «Макдоналдс», а на их носке изображена картошка фри.
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