Классные повседневные образы звезд, которые легко позаимствовать

Тренч с поясом, MAISON FLANEUR; кожаные легинсы, SAINT LAURENT; футболка с круглым вырезом, MM6; кожаные кеды с эластичной лентой, GIVENCHY; Сумка Nile, CHLOÉ

Самые стильные сочетания, как правило, довольно просты. Вот и здесь ничего особенного: белая футболка, черные кожаные легинсы, белые кеды и бежевый тренч. Однако именно актуальная модель плаща размера oversize делает образ таким современным. Впрочем, сам тренч может быть с легкостью заменен паркой, длинным кардиганом или прозрачным дождевиком — они сохранят общее расслабленное настроение образа.

Этот аутфит выглядит завершенно. В зависимости от настроения его можно дополнить яркой акцентной деталью, например, необычной сумкой или шелковым платком. Или трансформировать комплект в вечерний вариант, если надеть пару босоножек или туфель и женственный топ в бельевом стиле.

Мирослава Дума

Однотонный приталенный жакет, RALPH LAUREN; брюки со стрелками, RALPH LAUREN; шелковая блуза с воротником аскот, VALENTINO; Сумка My Rockstud, VALENTINO; кожаные босоножки Nikki, GIANVITO ROSSI

Брючный костюм на пике популярности вот уже несколько сезонов и сдавать свои позиции не собирается. Это выгодная инвестиция в гардероб: если носить вещи по-отдельности, можно увеличить число как повседневных, так и вечерних аутфитов.

Современные стильные модели костюмов лишены былой строгости. Надеть костюм можно с футболкой, топом или блузкой (особенно хорошо смотрятся блузки с жабо или аскотом). Неудачным будет сочетание с рубашкой, которое придаст лишнюю строгость и, как следствие, лишь добавит вам возраста.

Если говорить о брюках, универсальными можно назвать прямые модели длиной по щиколотку или кюлоты. Такие варианты дадут возможность экспериментировать.

Джинсовый сарафан с запахом, STEVE J & YONI P; хлопковая футболка, MM6; замшевые босоножки на устойчивом каблуке, LORO PIANA; сумка, KENZO; серьги с фигурными подвесками, BALENCIAGA

Пожалуй, сложно найти вещь лучше, чем джинсовый сарафан-комбинезон, который сочетается со всем гардеробом и адаптируется ко всем временам года. Говорить о преимуществах джинсовой ткани не приходится — все ее любят за неприхотливость, доступность и долговечность. Правда, слишком коротким сарафанам все-таки стоит сказать «нет» — и сделать выбор в пользу моделей длиной до колена или миди.

У Натальи верно подобрана модель, длина и посадка — все это делает образ стильным, современным и в то же время простым. Сарафан выполнен из разной джинсовой ткани и отделан бахромой, поэтому не требует дополнительных деталей. Обычная белая футболка, лаконичные шлепанцы и плетеная сумка, которая прекрасно сочетается с джинсой, не отвлекают на себя внимание и не перегружают образ.

Такой сарафан вполне может перекочевать в осенний и даже зимний гардероб. Сочетать его можно, например, с водолазкой и ботильонами или сапогами на устойчивом каблуке, толстовкой и кроссовками. Возможны и более романтичные образы — с блузкой и изящными лодочками.

Двубортный блейзер, TELA, от 13 447 руб. ; хлопковые спортивные леггинсы, DEHA, от 2 795 руб. ; облегающее платье-миди, HUMANOID, от 5 215 руб,; сумка-тоут Jet Set, MICHAEL MICHAEL KORS, от 15 800 руб.

Икона стиля не может ошибаться, и мы подтверждаем: легинсы могут стать частью стильного многослойного образа. Лаконичные облегающие брюки, напоминающие колготки, идеально комбинируются с платьями любой длины. К тому же они помогают деликатно скрыть возможные проблемы с ногами. Однако стоит помнить, что лосины или легинсы не заменят брюки, и далеко не каждая расцветка придает нашим ножкам стройность — поэтому исключим варианты в горизонтальную полоску, с этническими мотивами. Не менее аккуратно стоит отнестись к выбору оттенков и отказаться от тех, которые напоминают тон кожи.

Тонкие легинсы лучше комбинировать с платьями из шифона, хлопка, шелка, сатина, атласа. Повседневный образ помогут дополнить слипоны, балетки, кеды, кроссовки, а для работы можно надеть обувь на устойчивом и невысоком каблуке.

Составить строгий и лаконичный образ как у Ренаты вам помогут прямые платья-рубашки от дизайнерского бутика Ianis Chamalidy.

Платье-рубашка Ianis Chamalidy, от 19 700 руб.,

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Блуза с V-образным вырезом и оборкой, SELF-PORTRAIT; кюлоты, THEORY; cумка Garavani Rockstud Spike, Valentino; босоножки, GIANVITO ROSSI

Это вариант для тех, кто успел полюбить не сдающий позиций тренд — кюлоты. Брюки, выполненные из тонкой струящейся ткани, напоминают юбку. Для такой яркой вещи стоит выбрать нейтральное дополнение, как это сделала Ксения. Лаконичный топ, близкий по цвету, и обувь, составляющая комплект с топом.

Многие опасаются носить кюлоты именно из-за того, что они могут укоротить ноги. Авторитетно заявляем: чтобы продлить линию ног, достаточно подчеркнуть талию ремнем. Подобный прием поможет помимо прочего удачно скорректировать силуэт, сделать его более пропорциональным и гармоничным.

Такой образ можно трансформировать и адаптировать под любой стиль. Например, если заменить туфли на кроссовки, а блузку на толстовку, то получится спортшик. Прекрасный женственный вариант помогут создать изящные босоножки с ремешками и топ в бельевом стиле на тонких лямках. Можно даже получить стиль сафари (жакет с накладными карманами, браслеты из дерева и лоферы) или бохо (сандалии на плоском ходу, льняная блузка, обилие колец и многоярусное украшение на шею из натуральных материалов).

Стильные кюлоты из легкой ткани — незаменимая вещь для составления стильного летнего комплекта. Выберите свои модели в магазине дизайнерской одежды Michal Negrin и составьте гармоничный образ как у Ксении.

Брюки «Кадот», от 31 450 руб.,

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