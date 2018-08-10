Сколько стоит купальник Джиджи Хадид? 

Джиджи Хадид (22) не составила сестре компанию на вечеринке Трэвиса Скотта (26) и на день рождения Кайли Дженнер (21) тоже не пойдет — модель уехала отдыхать. И пока пользователи гадают, где она и есть ли там Зейн (25), мы проверяем, сколько стоит ее купальник, в котором она снимает Stories. Цена топа Fae — $67, трусиков — $67, а гавайской рубашки All Saints (между прочим, мужской) — $130. В общем, весь этот лук обошелся Хадид примерно в 17 тысяч рублей. Неплохо, когда на тебе почти ничего не надето.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kupalnik-dzhidzhi-hadid/