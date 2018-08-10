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Идеальная пара: прозрачная юбка + мужской жакет
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Идеальная пара: прозрачная юбка + мужской жакет 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В первой коллекцией для Dior Марии-Грации Кьюри было много неожиданных вещей. Кроме футболок с феминистскими принтами она запомнилась нам превращением классических платьев и юбок new look в их тюлевые, прозрачные и невесомые версии. Кьюри и ввела в массы популярное сегодня сочетание мужского плечистого пиджака с платьем принцессы — ее целью было показать лихой характер своих хрупких героинь, объединить два тропа — девичью нежность с мальчишеским хулиганством. Так же работает этот прием и по сей день, не теряя со временем ни обаяния, ни актуальности.
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