Идеальная пара: прозрачная юбка + мужской жакет

В первой коллекцией для Dior Марии-Грации Кьюри было много неожиданных вещей. Кроме футболок с феминистскими принтами она запомнилась нам превращением классических платьев и юбок new look в их тюлевые, прозрачные и невесомые версии. Кьюри и ввела в массы популярное сегодня сочетание мужского плечистого пиджака с платьем принцессы — ее целью было показать лихой характер своих хрупких героинь, объединить два тропа — девичью нежность с мальчишеским хулиганством. Так же работает этот прием и по сей день, не теряя со временем ни обаяния, ни актуальности.