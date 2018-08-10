Руду с Михеевского ГОКа отправили в заповедник

Около 10 образцов медно-порфировой руды Михеевского месторождения были переданы музею Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим». Содействие в расширении коллекции оказало АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу "Русская медная компания" ) оказал содействие в расширении коллекции.

Достоянием музея стали несколько редких экземпляров, в том числе минерал насыщенного голубого цвета, в виде многогранных кристаллов, образующих мелкие друзы, — азурит, а также псевдоморфоза малахита по азуриту. Все они будут выставлены в заповеднике «Аркаим».

По словам директора заповедника «Аркаим» Екатерины Сластухиной, в экскурсионных программах и экспозициях всегда подчеркивается историческое значение металлургии для всего региона. В окрестностях Аркаима добыча медной руды велась еще во II тысячелетии до нашей эры, и сегодня Южный Урал является одним из главных промышленных центров России.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, переданные «Аркаиму» геологические образцы — малая часть богатой коллекции геологического музея Михеевского ГОКа. На сегодня в ней собрано порядка 500 экспонатов, в том числе горные породы, минералы и руды, отдельные кристаллы, их друзы и сростки, керн скважин, полировки. Много и экзотических для Урала минералов и пород, привезенных из Бразилии, Австралии, Казахстана.

Геологический музей Михеевского ГОКа регулярно посещают школьники Варненского района, в том числе участники кружка юных геологов. Для более чем 30 старшеклассников из Варны и Карталов коллекция геологических образцов — не просто «красивые камушки», а возможность сделать первые практические шаги к будущей профессии.