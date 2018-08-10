В Петербурге пройдет блэк-метал-рейв для дизайнеров

Чтобы дизайнеры из Петербурга не отставали от мирового тренда, 12 августа в клубе Mosaique пройдет событие «Cruel letter: типографика, блэк и рэйв». Заявлены лекции автора последней обложки 032с Джонатана Кастро, иллюстратора журнала «Нож» и автора шрифтов C'est La Vie Sans, Forma Grotesk, Fellaz и Cyber Siberia Тимура Зима и других специалистов по леттерингу, а также лайвы и саунд-перформансы.

Почему все-таки блэк? Десять лет назад трудно было представить, что молодые российские рэперы будут больше похожи на эмо, а в черные балахоны с блэк-метал-лого оденутся Канье Уэста, Рианна, среднестатистический посетитель техно-вечеринок и инстаграмы it-girls. Прошло время, когда блэк-эстетика ассоциировалась с бородатым суровым человеком, слушающим зубодробительную музыку, наоброт, характерное звучание пустило корни в клауд-рэп культуре. Теперь эстетика блэк-метала и неоготики вышла из субкультурного подполья, завоевав мир моды, поп-культуры, графического дизайна и искусства. В 2016 году блэк-метал-логотипы появились в коллекции Vetements, а затем на футболках и свитшотах разнокалиберных стрит-брендов.

Почему это важно? Рэпер, наследующий идеологию блэк-музыки, и блэк-метал-группа, выпускающая альбом с минималистичной розовой обложкой, — наступил дивный новый мир, в котором больше не работают догмы вроде «металлисты против рэперов» или «розовый — для девочек». В подборках любителей блэка появляется «Виноградный день» Фараона и альбомы американца GHOSTEMANE, который ловко кладет свои треки на черно-белые диснеевские мультфильмы 1920-30-х годов. При этом найти клипы блэк-метал-груп сложно, ведь классическая блэк-группа периода расцвета (начало 1990-х) — это one man band. Один человек пишет тексты, музыку и записывает партии нескольких инструментов, не дает концертов и не снимает видео.

Интернет полон мемами про лого блэк-метал-групп — названия невозможно прочитать, но в этом прелесть. Формы заимствованы из типографики скандинавского модерна, кельтских узоров, мотивов норвежского леса и корней деревьев. Блэк-эстетика и культура — возможно, второй по значимости экспортный продукт Норвегии после нефти. Оттуда родом легендарные группы Burzum и Mayhem (лидер одной убил лидера другой).

Мастера жанра блэк-типографики работают по всему миру. Например, автор более 7000 логотипов Christophe Szpajdel родом из Бельгии, по специальности — инженер лесной промышленности, а свой каллиграфический стиль называет Depressiv’Moderne. Наработки Кристофа и его коллег используют дизайнеры, далекие от каллиграфии и блэк стиля, поэтому буквоформы, похожие на лапы паука, появились в портфолио чуть ли не каждого героя популярного сайта о визуальной культуре It’s nice that.

К классике добавляют веб-панк, 3D графику, тамблер-сюрреализм и собственные находки в области шрифовой формы. Гибридный стиль вряд ли доберется до скучных корпоративных бренд-буков (нечитаемо!) — тем лучше для фэшн-индустрии, музыки и искусства.

Предвосхитил моду Мирко Борше — чуткий трендсеттер и владелец бюро, работающего с Balenciaga, Nike, Audi. Плакаты бюро двухлетней давности до сих пор копируют ноу-нейм дизайнеры. В этом году Борше выпустил в коллаборации со студией Naranjo-Etxeberria фанатский шарф к Чемпионату Мира по футболу с использованием готического шрифта. Получился аксессуар, который возьмут на стадион те, кто за дизайн-студии болеет больше, чем за футбольные команды.

Цепи, рабица, колючая проволока и пластические решения, навеянные блэк-логотипами — клише независимых contemporary art group show. Представитель жанра в России, не вписывающийся в расхожие штампы — скульптор Владимир Омутов, правда на его последнюю выставку надо было ехать в Краснодар. А что в Петербурге? За мейнстрим отвечает магазин «Волчок» в Бертгольд-центре, запустивший волну эпигонов помельче, вещи на порядок выше по концепции и исполнению — в коллекции Покраса Лампаса. Для тех, кто хочет максимального погружения — бренд Smuta без офф-лайн магазина, но собравший вокруг себя комьюнити.

Ценители заказывают себе футболки блэк-метал-групп из разных концов планеты и бережно собирают коллекцию. Среди молодых графических дизайнеров Петербурга тренд пока не прижился, но есть возможность узнать о нем побольше на ивенте «Cruel letter: типографика, блэк и рэйв».