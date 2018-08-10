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Младое племя: одежда с африканскими принтами
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Младое племя: одежда с африканскими принтами 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Похоже, этнические мотивы возвращаются в моду
Устав от классических цветочных принтов, шотландской клетки и черно-белого гороха, модельеры решили поискать вдохновение на другом континенте — и выбрали Африку. Получилось ярко и необычно, а главное — очень по-летнему.
Так что облачаемся в одежду с необычным этническим орнаментом из струящихся тканей и отправляемся бороздить просторы мегаполисов. Сезон охоты считается открытым!
Босоножки на шпильке оставьте для вечерних выходов. Удобные модели на плоской подошве куда лучше подойдут для городских будней.
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