Младое племя: одежда с африканскими принтами

Похоже, этнические мотивы возвращаются в моду

Устав от классических цветочных принтов, шотландской клетки и черно-белого гороха, модельеры решили поискать вдохновение на другом континенте — и выбрали Африку. Получилось ярко и необычно, а главное — очень по-летнему.

Так что облачаемся в одежду с необычным этническим орнаментом из струящихся тканей и отправляемся бороздить просторы мегаполисов. Сезон охоты считается открытым!

Босоножки на шпильке оставьте для вечерних выходов. Удобные модели на плоской подошве куда лучше подойдут для городских будней.