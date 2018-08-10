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Как юрист из Грузии открыл дома музей оловянных солдатиков
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Как юрист из Грузии открыл дома музей оловянных солдатиков 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Многие люди меняют профессию по несколько раз. И зачастую именно хобби или увлечение становится делом их жизни. Среди таких чудаков — юрист по профессии и коллекционер по призванию Григорий Робакидзе.
«Портал времени» — это буквально история в деталях. Григорий Робакидзе собрал огромную коллекцию оловянных солдатиков. И придумал, как разместить их в небольшой квартире. Над «порталом» трудился 17 лет, освоив параллельно профессии дизайнера, архитектора и строителя.
«Очень много интересного предстоит еще разместить в нашей экспозиции. В верхнем уровне портала расположен античный период, а ниже — уже другие эпохи, включая 20 век», — рассказывает Григорий Робакидзе.
Коллекцию оловянных солдатиков Григорий собирал с детства. Сейчас здесь стоит более четырех тысяч штук. А началось все с фигурки размером в 40 миллиметров, которую мама Нана Робакидзе привезла из-за границы.
«Он мог сутками играть с этими солдатиками. Я ему покупала и покупала их. Но в доме никогда не было беспорядка. У каждого — свое место. Вместе с этим Григорий изучал и историю», — говорит Нана Робакидзе.
Несмотря на многообразие коллекции, у Григория не было грузинских оловянных солдатиков. Их здесь попросту не производили. Он решил заполнить этот пробел. Поэтому Григорий начал мастерить грузинскую серию оловянных царей, героев национальных сказок.
«Когда я начинал, мне говорили, что мое увлечение будет отнимать у меня много времени и сил. Но несмотря на это, взялся за осуществление своей мечты. Сейчас правда очень много дел. По всему миру у нас есть единомышленники, которые хотят создать свою национальную линию таких фигурок. Приходится работать по 15-18 часов в сутки, даже ночью», — рассказывает Григорий.
Григорию помогают его друзья: художники и дизайнеры. Уже готова коллекция героев из поэмы «Витязь в тигровой шкуре», исторические здания. Флагман новой линии — роскошный дворец грузинских князей — точная копия главной достопримечательности города Зугдиди. В миниатюре восстановлены все детали: сад, беседки, декоративные кусты. Кстати, в бассейне плавают живые рыбки.
Дом Григория Робакидзе открыт для всех желающих. Многочисленные туристы могут часами рассматривать фигурки, слушать рассказы гостеприимных хозяев и делать яркие селфи на фоне удивительного «Портала времени».
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