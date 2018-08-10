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С чистого листа: 13 белых рубашек, которые дополнят осенний гардероб
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С чистого листа: 13 белых рубашек, которые дополнят осенний гардероб 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Отпускной сезон позади, впереди нас ждут офисные будни. А значит, базовая белая рубашка становится как никогда актуальной. Она сочетается с любыми брюками и юбками, в этом ее несомненное достоинство. Предлагаем несколько свежих нескучных сочетаний. Рубашку с открытыми плечами носите с темно-синими джинсами прямого кроя и бархатными туфлями на устойчивом каблуке. Блузки с этническими мотивами подойдут к кюлотам и остроносым мюлям, а свободная белая рубашка составит вечерний комплект с кожаной юбкой и красной помадой.
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