С чистого листа: 13 белых рубашек, которые дополнят осенний гардероб

Отпускной сезон позади, впереди нас ждут офисные будни. А значит, базовая белая рубашка становится как никогда актуальной. Она сочетается с любыми брюками и юбками, в этом ее несомненное достоинство. Предлагаем несколько свежих нескучных сочетаний. Рубашку с открытыми плечами носите с темно-синими джинсами прямого кроя и бархатными туфлями на устойчивом каблуке. Блузки с этническими мотивами подойдут к кюлотам и остроносым мюлям, а свободная белая рубашка составит вечерний комплект с кожаной юбкой и красной помадой.