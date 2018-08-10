Московские мероприятия в шорт-листе британской премии

Два крупнейших московских мероприятия попали в шорт-лист британской премии Campaign Event Awards 2018

9 августа, Великобритания. На сайте британской премии Campaign Event Awards 2018 опубликован шорт-лист, в который попали два крупнейших московских мероприятия из более чем 1000 заявок.

Первое — исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» — номинировано в категории «Bravest campaign».

Второе — российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia — номинировано в категории «Exhibition experience». Церемония награждения состоится 1 ноября в Великобритании.

В шорт-лист также вошли мероприятия международных компаний Google, MasterCard, Virgin, Amazon, Ferrero Rocher, TOM FORD, Adidas, Gorillaz x e.on A Solar Collaboration, ASICS, Converse и другие.

«Времена и эпохи. Собрание» — крупнейший в Европе фестиваль исторической реконструкции. В фестивале за 12 дней участвуют 5 миллионов посетителей, 6 тысяч реконструкторов и участников со всего мира, задействованы 30 площадок и 12 эпох. «Времена и эпохи. Собрание» проходит в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Организатором является АСР «Ратоборцы», которое на протяжении 10 лет реализует исторические проекты в сфере культуры, кино, телевидения, музейного дела, экспериментальной археологии, науки и образования.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — крупнейшая неделя моды в Восточной Европе и Азии.

@MBFWRussia

Проходит 2 раза в год, в марте и октябре, начиная с 2000 года. Более 100 российских и зарубежных дизайнеров каждый сезон представляют свои коллекции на подиумах MBFW Russia в «Манеже». Более 50 тысяч человек посещают MBFW Russia каждый сезон. Ее регулярно освещают издания из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Кореи, Японии. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia в течение 18 лет является Artefact.

Премия Campaign Event Awards 2018 — это престижная международная премия, которая награждает фестивали и мероприятия за самые креативные и смелые решения в области инновационного маркетинга.