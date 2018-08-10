Самый крутой мерч селебрити, в котором не стыдно ходить

Для создания мера к новому альбому Трэвис Скотт выбрал идеального коллегу. Над футболками и лонгсливами Asdtroworld вместе с рэп-исполниетлем трудился Вирджила Абло. возможно, Трэвис помогли связи семьи его девушки Кайли Дженнер, или они просто заключили взаимовыгодное сотрудничество. Но мы уверены, что скоро рядом с этими вещами будет значиться красная фраза. Поэтому поспешите, пока они еще не закончились!

Ариана Гранде God Is A Woman

Клип на новую песню Арины Гранде God Is A Woman вызвал довольно противоречивую реакцию. Но в одном все сошлись точно — обмазаться разноцветной краской и полежать в ванной нам явно хочется (бомбочки Lush в помощь!). Ариана знала, что эта сцена не оставит нас равнодушными и предложила альтернативу (в воду лезть не надо) — певица выпустила свитшот с разводами, напоминающими ее сцену в клипе. Толстовка получилась такой милой и очаровательной, чтобы мы просто не можем ее сюда не включить.

Канье Уэст

Wyoming

Все мы знаем, что Канье Уэст — не только талантливый исполнитель, но и дизайнер) очереди за Yeezy говорят сами за себя). Мерч он тоже делает фантастический. Линейка Wyoming, например, была распродана всего за 30 минут. Певец заработал на нем 500 тысяч долларов. Ну, тут понятно, почему.

Бейонсе

Мало того, что королева Би выпускает коллекцию одежды, в которой выступала на Coachella, вместе с Balmain, она еще и крутую одежду к туру производит. Ярко-оранжевый лонглслив с изображение Бейонсе в образе Нефертити станет звездой любого образа. Эта вещь обойдется вам всего лишь в 45 долларов. Мы заказываем!

Канье Уэст Life Of Pablo

Да, снова Канье — Бог мерчендайзинга. Но согласитесь, вы ведь тоже мечтали заполучить себе что-нибудь из этой коллекции мерча?! Одно дело, что Канье хорошенько потрудился и над продвижением — в его одежде ходили многие селебы (не только Ким), а другое, что шмотки получились реально крутые. Мы тоже «fell like Pablo».