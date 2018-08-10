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Чеченский спортсмен покорил модельный подиум Парижа
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Чеченский спортсмен покорил модельный подиум Парижа 

360tv.ru 1 час назад
19‐летний уроженец Чечни Ислам Дулатов вошел в список самых перспективных новичков‐моделей. Такое звание ему присвоили после показа в рамках мужской недели моды в Париже. Об этом сообщил портал «Кавказ. Реалии».
Два кастинг-директора Шелли Деркан (Salvatore Ferragamo) и Эшли Брокау (Vogue, Prada, Louis Vuitton) составили свой список с наиболее перспективными новичками-моделями. В их рейтинг вошел и Ислам Дулатов. Профессионалы видят молодого человека в будущем в качестве топ-модели.
Ислам Дулатов родился в Чечне. Когда ему было восемь, его семья в статусе беженцев переехала в Германию. Юноша — полупрофессиональный боец смешанных единоборств. В модельное агентство Ислам попал через социальную сеть Instagram. В первом сезоне итальянская кампания Versace заключила контракт с чеченцем на условиях эксклюзива. Так юноша попал на показ в Милане.
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