Чеченский спортсмен покорил модельный подиум Парижа

19‐летний уроженец Чечни Ислам Дулатов вошел в список самых перспективных новичков‐моделей. Такое звание ему присвоили после показа в рамках мужской недели моды в Париже. Об этом сообщил портал «Кавказ. Реалии».

Два кастинг-директора Шелли Деркан (Salvatore Ferragamo) и Эшли Брокау (Vogue, Prada, Louis Vuitton ) составили свой список с наиболее перспективными новичками-моделями. В их рейтинг вошел и Ислам Дулатов. Профессионалы видят молодого человека в будущем в качестве топ-модели.

Ислам Дулатов родился в Чечне. Когда ему было восемь, его семья в статусе беженцев переехала в Германию. Юноша — полупрофессиональный боец смешанных единоборств. В модельное агентство Ислам попал через социальную сеть Instagram. В первом сезоне итальянская кампания Versace заключила контракт с чеченцем на условиях эксклюзива. Так юноша попал на показ в Милане.