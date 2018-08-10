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Модный провал: Шарлиз Терон разочаровала выбором платья
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Модный провал: Шарлиз Терон разочаровала выбором платья 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Это мероприятие проводится каждый год в преддверии начала нового сезона светских мероприятий и собирает многих знаменитостей. Актриса Шарлиз Терон (Charlize Theron) не смогла пропустить столь значимое событие. Правда, для выхода в свет знаменитость выбрала весьма странный наряд.
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На публике артистка появилась в коротком черном платье с глубоким декольте и объемным бантом в зоне талии, который не только не украшал, но и добавлял Терон несколько лишних килограммов. Многочисленные поклонники также не оценили образ Терон, признав его довольно простым и откровенно странным.
Шарлиз Терон/Фото: globallook
Отметим, что несколько дней назад актриса отпраздновала 43-й день рождения. Поклонники не перестают восхищаться внешностью артистки, которая выглядит, по мнению пользователей, значительно моложе своих лет. И хотя иногда Терон и совершает модные ошибки и портит свою идеальную фигуру несуразными нарядами, поклонники все равно считают ее чуть ли не самой сексуальной женщиной на планете.
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