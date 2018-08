Как сделать парфюм предметом искусства

— Николь, почему вы решили заняться парфюмерией?

— Я человек «американской мечты»: у меня состоявшая карьера, любимая семья. И в какой-то момент поняла, что у меня достаточно финансовой поддержки, чтобы взяться за дело мечты! Давно хотелось писать свою историю с помощью парфюма. Создавать духи не в расчете на звезд и миллионные тиражи, нет. Я говорю об ароматах, которые оставляют след, сохраняются в памяти надолго, создают свою уникальную атмосферу и настроение для каждой женщины. И выпускаются лимитированными коллекциями. Мне кажется, House of Sillage как раз про это.

— Откуда черпаете вдохновение, как придумываете новые ароматы?

— Все они — из детства, приключений, радостных и важных моментов жизни. Это воспоминания, связанные с людьми, точками на карте. Они прочувствованы, бережно хранимы. Как звуки колыбельной, скрип входной калитки, запах свежевыпеченных булочек или аромат бабушкиного сада. Сладость ванили, древесные нотки кедра, корица или роза. Например, один из наших первых ароматов, Benevolence, он родом из моего детства. Когда я была маленькая, то боялась ложиться спать одна. Тогда мама обнимала меня и говорила, что прилетят ангелы, чтобы охранять мой сон. И вешала дольку апельсина у кровати, как оберег. В букете Benevolence есть апельсиновые нотки американских традиций, цветочные мотивы маминых духов и немного домашнего уюта. Или классические, первые духи Tiara: корица, ваниль, кедр, амбра и танжерин. Они рассказывают об эпохе, традициях, которые мы никогда не утратим.

— Кто вместе с вами работает над коллекциями?

— Парфюмеры со всех уголков мира, Франции, Германии, даже Мексики! Главное, чтобы мы нашли общий язык, вдохновились общей идеей. Френсис Камайл, Марк Бакстон, я чувствую с ними связь, они целиком разделяют наши ценности. И готовы вместе со мной выбирать только самые лучшие ингредиенты. Благодаря такому профессионализму, парфюм House of Sillage на 20% состоит из масел! Это и гарантирует вам волшебный парфюмерный след.

—А ваш любимый ингредиент?

— Ваниль. Ее люблю и я, и моя дочь. Которая и придумала форму флаконов для House of Sillage.

— Кстати, о флаконах. Каждый из них — отдельное произведение искусства. Дизайн разрабатывается индивидуально для каждого аромата?

— Я люблю красивые вещи. Бутылочка House of Sillage — кекс с изящной крышкой. Кекс и корона это то, о чем мечтают и принцессы любого возраста! (смеется). За каждым ароматом, как я уже говорила, стоит история. И дизайн флаконов эту историю дополняет. Поэтому я сама придумываю внешний вид наших кексов. Вернемся к Benevolence — эти нотки маминой любви и заботы упакованы во флакон, на крышке которого ангелы. А на крышке Love is in the air — две птицы, которые символизируют любовь и свободу. Иногда на дизайн флакона уходит более полугода! Например, кристаллы глубокого синего цвета для флакона Tiara Swarovsky делали несколько месяцев. И это стоит того, потому что хорошая история требует не только идеи и вдохновения, но и красивых слов. Эти флаконы украшают полки своих владельцев, а когда парфюм закончится, можно приобрести рефилл. Наши покупатели не подозревают, какая большая работа скрывается за изящной коробочкой духов. Но для меня важно, чтобы в House of Sillage все было безупречно.

— В коллекциях House of Sillage есть ароматы для женщин и мужчин. А как вы относитесь к парфюму унисекс?

— Я не акцентирую внимание на сугубо женских или сугубо мужских ароматах. Любой парфюм — это наше отношение к ситуации. На встречах с подругами и коллегами-женщинами в офисе я отметила, что многие из них хотят обладать мужскими качествами, на время стать мужчинами. Если женщине хочется показать свою хрупкость, помечтать и почувствовать себе принцессой, она выбирает что-то из новинок серии The Whispers in the Garden. А если я, например, хочу сегодня быть уверенной в себе, сильной и смелой — выбираю массивные часы, грубые ботинки и… да, более мужской, крепкий аромат. Мы создаем идеальный шлейф для настроения женщины, предлагаем ей те нотки, что помогут совладать с событиями дня, преодолеть трудности и вписать еще один день свершений в свою историю. Яркий пример — двойной парфюм, который мы разработали для фильма «Великий шоумен». Я была очень вдохновлена преображением героя, его дерзким вызовом жизни. И мы создали изящные флаконы, украшенные волшебной шляпой. Шляпа на вас — и вы уже герой своей жизни, можно сказать мечта во плоти. А потом снимаете ее — и снова обычный человек.

— Но ведь в коллекции House of Sillage есть сугубо мужские ароматы, например новинка «HOS N.004»?

— О, это как адреналиновый заряд, с бергамотом, лавандой, пачули и нотами дубового мха. Мы все верим в сказки, верим в героя. И мужчины согласны этими героями быть! Поэтому им нужен шипровый, терпкий аромат, который так же будет сопровождать их весь день. И как бы говорить, вот этот мужчина — сильный, уверенный, идущий к цели. Он победитель, вне конкуренции.

— Ароматы новой женской коллекции тоже рассказывают свою историю?

— «Whispers in the Garden», шепот сада. Да, каждый из них несет свой тайный смысл. Мы назвали их «Шепотом невинности, наставлений, времени, силы, восхищения, просветления». Один дышит молодостью, другой женственностью, третий — бесценной женской мудростью. Я знаю, что женщинам не всегда легко и радостно, бывают трудные минуты. И мы стараемся их поддержать. Например, часть средств от продажи ароматов Whispers of Guidance и Whispers of Strength направляются в фонды по борьбе с женскими онкологическими заболеваниями и фонды поддержки тяжелобольных детей.

—Вы наполняете парфюмерное дело новым смыслом: так тонко переживаете каждый аромат, пропускаете через себя. Вы философ!

— (улыбается) Это часть моей работы, которая приносит мне удовольствия даже больше, чем самые лучшие ароматы наших коллекций. Я полностью погружена в процесс — перебираю свои эмоции и воспоминания, ассоциации, придумывая новый аромат. В House of Sillage мы сочетаем традиции классических парфюмеров и новаторство в дерзких сочетаниях и упаковках. Только потому, что я уверена, что парфюмерия — это как искусство. Оно всегда прекрасно, но каждый готов понимать его по-своему. Получается, что через парфюм я как бы разговариваю со всеми женщинами планеты! Пожалуй, это очень интересная беседа. И ценная.

— В коллекции House of Sillage есть ароматы, посвященные разным городам мира. Вы регулярно устраиваете гостевые дни в России, и вот сейчас вы в Петербурге. Можем ли мы ждать парфюм, посвященный нашему городу?

— О, я как раз вечером ходила по улицам города и да, думала, каким может быть его аромат. И уже есть идеи! Правда, когда я была тут зимой, Петербург ощущался совсем иначе (улыбается). У него такая энергетика, такая история! А может, вы мне поможете? Какой этот город для вас? Каким вы его чувствуете?

— Пожалуй, главное слово тут — мистический.

— О да. А еще очень одухотворенный. Я была в Мариинском театре, галереях. Здесь так много людей искусства! Но его историчность, пожалуй, захватывает больше всего! А еще я обратила внимание на жителей, на женщин, они сильно отличаются от московских, к примеру. Знаете, как женщины Нью-Йорка и Калифорнии. В «Большом яблоке» вечно спешат, выживают. А в солнечной Калифорнии царит очень творческая атмосфера. Как и в Петербурге.

— Бренд House of Sillage приступил к выпуску декоративной косметики. Можете рассказать подробнее?

— Мы начали с главного оружия женщины — помады. И создали королевскую линейку оттенков для различных ситуаций, от нежного, нюдового оттенка графини до роскошного королевского красного. Благодаря алмазной пудре помада очень стойкая и не теряет своего цвета в течение дня. Разумеется, каждый из цветов хранится в дизайнерской упаковке, выполненной в лучших традициях компании — корпус из черной или белой эмали, инкрустированный кристаллами Swarovsky. Думаю, что на этом мы не остановимся, и будем расширять нашу декоративную коллекцию.

— Новые ароматы и коллекции занимают все ваше время? Или остается на хобби и семью?

— House of Sillage — это как еще один ребенок. Я всегда погружена в дела компании и в дела своей семьи. Например, вскоре я отправляюсь в Париж, а потом в Монте-Карло, на 13 чемпионат княжества Jumping International. Это и хобби и работа одновременно. Потому, что я занимаюсь делом своей мечты.