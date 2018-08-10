Шесть простых идей, как носить бомбер

Бомбер + юбка-карандаш

Когда температура опустится до +15 градусов, но солнце еще не спрячется за тучами, вам пригодятся трикотажная юбка-карандаш, солнцезащитные очки и босоножки. В таком наряде комфортно и вечером, и днем.

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К бомберу с юбкой-карандашом отлично подойдут босоножки от CORSOCOMO. Модели выполнены из натуральной кожи, декорированы металлическими заклепками.

Босоножки CORSOCOMO, от 6 540 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Босоножки CORSOCOMO, от 7 600 руб.,

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Бомбер + юбка-трапеция

Бомберы бывают не только спортивные, но и нарядные. Такие с тренировочными брюками не наденешь, зато с короткой юбкой-трапецией, оригинальными сережками и лаконичными лодочками — самое то.

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Цветной бомбер в содружестве с яркими кроссовками, забавным клатчем и лаконичной джинсовой юбкой — чем не наряд на каждый день?

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Бомбер + классические джинсы

Собираясь на прогулку или встречу, не забудьте надеть часы, удобные кожаные ботинки и захватить вместительную сумку на ремне — будет куда сложить все самое необходимое.

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Дополнить такой образ вы можете вместительной сумкой на ремне синего цвета от Bagsland и черными полусапожками от El Tempo.

Сумка Bagsland, от 1 197 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Ботинки El Tempo, от 4 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Бомбер + цветные чиносы

Среди огромного количества вариантов есть место и для романтичного бомбера. Сочетайте его с джинсами пастельных оттенков, кедами, небольшой сумочкой — и вперед, на свидание или прогулку по набережной!

Бомбер Needle & Thread, джинсы Current/Elliott, кулон Monica Vinader, сумка Michael Michael Kors, кеды Saint Laurent

Романтичный образ с бомбером вы можете составить с помощью бело-оранжевой куртки с цветочным принтом и спортивных брюк с перламутровым отливом от Sportalm.

Жакет «Каприз» в Sportalm, от 14 225 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Брюки «Парфэ» в Sportalm, от 27 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Бомбер + черные джинсы

Простой повседневный образ с бомбером и джинсами разбавит пара оригинальных сережек, очки с цветными стеклами или оправой и туфли насыщенного оттенка на высоком каблуке.

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Дополните повседневный образ с курткой-бомбером солнцезащитными очками с голубыми стеклами или с красной оправой от интернет-магазина оптики «Очки Оправы».

Солнцезащитные очки Polar Eagle

в «Очки Оправы», от 900 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Солнцезащитные очки Prius

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заказать: +7 (800) 250-54-14 Другие повседневные уличные образы:

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