Что надеть на музыкальный фестиваль этим летом

Цвета

Не стесняйтесь выбирать яркие цвета и креативно сочетать их между собой. Даже если в обычной жизни вы носите строгую офисную одежду, пришло время расслабиться и дать волю фантазии! На фестивале важно выделяться, поэтому, смело расставляйте неоновые акценты в образе. Оранжевый, красный, салатовый, фиолетовый — выбирайте, что идет именно вам. Но, конечно, не забывайте и про пастельные оттенки — в этом сезоне они особенно актуальны. Бомбер нежно-розового цвета идеально сочетается, например, с белой юбкой. Дополните лук небесно-голубыми аксессуарами и ловите восхищенные взгляды окружающих!

Светоотражающий эффект

Чтобы стать звездой танцпола, надо одеться во все блестящее! Это непреложный закон любого музыкального фестиваля электронной музыки. Ткани могут быть как серебряные, так и цветные, главное — с модным светоотражающим эффектом. Так вы останетесь заметной даже ночью, когда вечеринка начинается по-настоящему. А чтобы стать самой стильной на фестивале, выбирайте светоотражающие ткани пастельпастельных цветов — так вы поймаете сразу два самых главных тренда этого лета.

Маленькая сумка на пояс

Поясные сумки вернулись в моду не так давно, но уже успели завоевать наши сердца. Во-первых, это невероятно удобно — особенно в условиях музыкального фестиваля. В эту маленькую сумочку можно положить только самое необходимое: документы, ключи и деньги. Она всегда на виду, поэтому, не бойтесь, что кто-то решит выкрасть ваш телефон с крутыми селфи возле сцены. А во-вторых, эти сумки бывают очень красивыми! Модники выбирают яркие аксессуары с металлическим блеском, но мы также рекомендуем обратить внимание на лаконичные черные и белые сумки — такие подойдут к любому образу.

Удобный вместительный рюкзак

Хочешь взять на фестиваль косметику, фотоаппарат, зонтик, воду и еще тысячу необходимых мелочей? Да, поясная сумка явно для этого не подойдет. Но тут вполне пригодится небольшой прочный рюкзак. Заранее подумайте о непогоде и выберите рюкзачок из непромокаемой ткани — так все вещи останутся сухими даже в самый сильный ливень. Кстати, рюкзак тоже может быть светоотражающим!

Макияж

Пришло время повторить самые сумасшедшие мэйкапы любимых бьюти-блогеров! Как и в случае с одеждой, обратите внимание на переливающиеся блестящие цвета. Влажные текстуры, блестки на глазах и яркие неоновые губы закончат ваш звездный образ. Кстати, глиттер можно наносить не только на веки: попробуйте рассыпать мелкие блестки поверх хайлайтера на скулах или под бровями.

И не забудь про воду!