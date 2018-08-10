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Бра поверх платьев, пеньюары в городе и километры кружева: бельевые мотивы снова в тренде
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Бра поверх платьев, пеньюары в городе и километры кружева: бельевые мотивы снова в тренде 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если у вас еще нет пижамы, в которой вы выходите в свет, самое время наконец ее приобрести — потому что тренд на бельевые мотивы в «верхней» одежде никуда уходить не собирается. Патье-комбинация, шелковая юбка, напоминающая исподнее дамы позапрошлого века, кружевной топ, который может кокетливо выглядывать из ворота рубашки, — набор обязательный. Сюда же запишем и роскошную пижаму.
Но этим набором фантазия дизайнеров отнюдь не ограничивается. Помимо шок-ходов вроде бра, пришитых поверх платьев, как у Андерсона, (хотя кого таким удивишь: видели подобное и в прошлом, и в позапрошлом сезонах) или полностью прозрачных нарядов нам запомнилась, например, бельевая многослойность Y/Project. Глену Мартенсу мало одной пижамы или одного халата — он надевает на модель сразу три! Ну а корсетные элементы дизайнеры вообще использовали напропалую — этой теме можно посвятить отдельный лонгрид.
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Женский форум
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