Вязаный жилет — неочевидная вещь, которая понадобится вам этой осенью

Вязаный жилет — вещь далеко не первой необходимости. По правде говоря, даже бесполезная. Но некоторые дизайнеры все равно питают к вязаным жилетам слабость и время от времени совершают попытки вернуть их в моду. Мы считаем, что такое упорство должно быть вознаграждено и предлагаем присмотреться к этому предмету получше: вдруг, увидев его интерпретации от подиумных дизайнеров, вы решите дать жилетам шанс?