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Вязаный жилет — неочевидная вещь, которая понадобится вам этой осенью
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Вязаный жилет — неочевидная вещь, которая понадобится вам этой осенью 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вязаный жилет — вещь далеко не первой необходимости. По правде говоря, даже бесполезная. Но некоторые дизайнеры все равно питают к вязаным жилетам слабость и время от времени совершают попытки вернуть их в моду. Мы считаем, что такое упорство должно быть вознаграждено и предлагаем присмотреться к этому предмету получше: вдруг, увидев его интерпретации от подиумных дизайнеров, вы решите дать жилетам шанс?
Кроме традиционных версий, напоминающих о школьной форме, есть и более изобретательные. Например, вязаная безрукавка с капюшоном из последней коллекции Кристофера Кейна для Burberry или длинные жилеты-платья Kenzo.
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Женский форум
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