Как Светлана Лобода, Екатерина Климова и другие звезды носят кроссовки с платьями

Еще совсем недавно любую женщину высмеяли бы за кроссовки, надетые с платьем, а сегодня это супертренд, который вроде как стыдно не поддерживать: даже у тех, кто никогда не следил за модой, найдется стильная парочка спортивной обуви на каждый день.

Белые кроссовки или кеды, пожалуй, самый простой вариант, а потому — маст-хэв, который будет актуален еще очень-очень долго (если не всегда, как пресловутое маленькое черное платье!).

Не забывайте только, что спортивная обувь автоматически делает образ повседневным, поэтому для вечернего выхода нужна либо ультрамодная пара, либо все-таки каблуки.

А вот несколько уроков того, какие именно модели кроссовок и с какими именно фасонами платья будут смотреться выигрышно. Учимся сочетать у Екатерины Климовой Светланы Лободы , Селены Гомес и других знаменитостей.

Екатерина Климова

Поппи Делевинь

Джиджи Хадид

Светлана Лобода

Селена Гомес