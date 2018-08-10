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Как Светлана Лобода, Екатерина Климова и другие звезды носят кроссовки с платьями
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Как Светлана Лобода, Екатерина Климова и другие звезды носят кроссовки с платьями 

Я Покупаю 18 минут назад
Фото: Я Покупаю
Еще совсем недавно любую женщину высмеяли бы за кроссовки, надетые с платьем, а сегодня это супертренд, который вроде как стыдно не поддерживать: даже у тех, кто никогда не следил за модой, найдется стильная парочка спортивной обуви на каждый день.
Белые кроссовки или кеды, пожалуй, самый простой вариант, а потому — маст-хэв, который будет актуален еще очень-очень долго (если не всегда, как пресловутое маленькое черное платье!).
Не забывайте только, что спортивная обувь автоматически делает образ повседневным, поэтому для вечернего выхода нужна либо ультрамодная пара, либо все-таки каблуки.
А вот несколько уроков того, какие именно модели кроссовок и с какими именно фасонами платья будут смотреться выигрышно. Учимся сочетать у Екатерины Климовой, Светланы Лободы, Селены Гомес и других знаменитостей.
Екатерина Климова
Анна Седокова
Альбина Джанабаева
Яна Рудковская
Катерина Шпица
Поппи Делевинь
Джиджи Хадид
Полина Гагарина
Светлана Лобода
Ксения Собчак
Татьяна Навка
Селена Гомес
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